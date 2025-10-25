சனி, 25 அக்டோபர் 2025
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (18:10 IST)

ரஜினிக்குக் கதை சொல்ல தொடர்ந்து முயற்சி செய்யும் கார்த்திக் சுப்பராஜ்…!

ரஜினிகாந்த் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆண்டுக்கு ஒரு படமாக நடித்து வருகிறார். அதில் வெற்றியும் தோல்வியும் அவருக்கு மாறி மாறிக் கிடைத்து வருகின்றன. ஆனால் வசூலில் அவர் படம் சோடை போகவில்லை. சமீபத்தில் அவர் நடித்த ‘கூலி’ படம் விமர்சன ரீதியாக தோற்றாலும் கூட வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றது.

தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வரும் அவர் அடுத்து விரைவில் கமல்ஹாசனுடன் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதற்கிடையே சுந்தர் சி இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார் என தகவல்கள் பரவிக் கொண்டிருக்கின்றன.

இதற்கிடையே ரஜினிகாந்தை வைத்து ‘பேட்ட’ என்ற ஹிட் படத்தைக் கொடுத்த கார்த்திக் சுப்பராஜ் மீண்டும் ரஜினிக்கு ஒரு கதையை சொல்ல ஆர்வமாக சமீபகாலமாக அவரை பின்தொடர்ந்து வருகிறாராம். ஆனால் ஏனோ ரஜினிகாந்திடம் இருந்து இதுவரை அதற்கு சாதகமான பதில் வராததால் காத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

பாலிவுட் செல்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.. இயக்குனர் இந்த பிரபலமா?

பாலிவுட் செல்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.. இயக்குனர் இந்த பிரபலமா?தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக வளர்ந்து வரும் சிவகார்த்திகேயன், பாலிவுட்டின் பிரம்மாண்ட இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

இந்த வார எவிக்சன் பெண் போட்டியாளரா? ரொம்ப ஓவரா ஆட்டம் போட்டாங்களே..!

இந்த வார எவிக்சன் பெண் போட்டியாளரா? ரொம்ப ஓவரா ஆட்டம் போட்டாங்களே..!விஜய் டிவியின் மிகவும் பிரபலமான ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் சீசன் 9 தற்போது விறுவிறுப்படைந்துள்ளது. சமூக ஊடக பிரபலங்கள் அதிகம் பங்கேற்றுள்ள இந்த சீசனில், வி.ஜே. பார்வதி, வாட்டர்மெலன் திவாகர், பிரவீன் காந்தி, கானா வினோத், துஷார் உட்பட 20 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்நிகழ்ச்சியில் இதுவரை மூன்று பேர் வெளியேறியுள்ளனர்.

ரஜினியின் அடுத்த படத்தைத் தயாரிக்கும் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த்!

ரஜினியின் அடுத்த படத்தைத் தயாரிக்கும் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த்!தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.

கைதி 2 படத்தின் பணிகளைத் தொடங்கிய லோகேஷ் & தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு!

கைதி 2 படத்தின் பணிகளைத் தொடங்கிய லோகேஷ் & தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு!குறுகிய காலத்தில் புகழின் உச்சிக்கு சென்ற இயக்குனர் லோகேஷ் அதே வேகத்தில் இப்போது சறுக்கியுள்ளார். ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் அவர் இயக்கிய ‘கூலி’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றாலும் விமர்சன ரீதியாக தாக்குதல்களை சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்ரோல்களுக்கு உள்ளாகும் அளவுக்கு சென்றது விமர்சனம்.

கமல் & அன்பறிவ் இணையும் படம் தொடங்குவதில் மீண்டும் தாமதம்!

கமல் & அன்பறிவ் இணையும் படம் தொடங்குவதில் மீண்டும் தாமதம்!கமல்ஹாசன், மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவான 'தக் லைஃப்' படம் ஜூன் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி அட்டர் ப்ளாப் ஆனது. இதையடுத்து கமல்ஹாசன் ஸ்டண்ட் இயக்குனர்கள் அன்பறிவ் மாஸ்டர்ஸ் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட்டில் தொடங்கும் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தக் லைஃப் படத்தின் தோல்வி மற்றும் கமல்ஹாசன் ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக பதவியேற்றது போன்ற காரணங்களால் தாமதமாகிக் கொண்டே வந்தது.

