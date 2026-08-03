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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (14:25 IST)

கார்த்தியுடன் இணையும் மோகன் ராஜா

மோகன் ராஜா
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (14:26 IST)
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நடிகர் கார்த்தியுடன் இந்த முறை களம் இறங்குகிறார் இயக்குனர் மோகன் ராஜா.
 
தமிழ் சினிமாவில் பல வெற்றிப்படங்களை கொடுத்தவர் மோகன் ராஜா. ஜெயம் தொடங்கி, சம்திங் சம்திங், குமரன் சன் ஆப் மகாலட்சுமி, சந்தோஷ் சுப்ர்ரமணியம், தனி ஒருவன் என பல சூபப்ர் ஹிட் படங்களை கொடுத்தவர் இவர். இறுதியாக தெலுங்கி காட்பாதர் என்ற படத்தினை இயக்கியிருந்தார்.
 
இந்த நிலையில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு  நடிகர் கார்த்தி நாயகனாக நடிக்கும் படம் ஒன்றை மோகன் ராஜா இயக்குகிறார். இப்படத்தை  பிரின்ஸ் பிச்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இது குறித்த அறீவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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