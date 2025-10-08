புதன், 8 அக்டோபர் 2025
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (12:32 IST)

அவதார் 3 உடன் மோதும் கார்த்தியின் ‘வா வாத்தியார்… ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

அவதார் 3 உடன் மோதும் கார்த்தியின் ‘வா வாத்தியார்… ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!
மெய்யழகன் படத்துக்குப் பிறகு நடிகர் கார்த்தி நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் ’வா வாத்தியார்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் மற்றும் க்ரீத்தி ஷெட்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர்.  சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் சார்பாக ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார்.

நீண்டகாலமாக இந்த படம் பற்றி எந்த அப்டேட்டும் இல்லாமல் இருந்த நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்றது. ஆனால் அதன் பிறகு ரிலீஸ் பற்றி எந்த அப்டேட்டும் இல்லை. இந்நிலையில் இந்த படத்துக்காக இன்னும் 12 நாட்கள் ஷூட் நடத்த வேண்டும் என சொல்லப்பட்டது.

ஆனால் தற்போது கார்த்தி, தமிழ் இயக்கும் ‘மார்ஷல்’ படத்துக்கு நடிக்க சென்றுவிட்டார். இந்நிலையில் தற்போது ‘வா வாத்தியார்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை தயாரிப்பு நிறுவனமான ‘ஸ்டுடியோ கிரீன்’ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி அவதார் 3 உலகமெங்கும் ரிலீஸாகும் நாளில் ‘வா வாத்தியார்’ ரிலீஸ் ஆகவுள்ளது.

முத்தம் கேட்ட வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்! துடைப்பத்தை தூக்கிய பார்வதி! - பிக்பாஸ் வீட்டில் களேபரம்!

முத்தம் கேட்ட வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்! துடைப்பத்தை தூக்கிய பார்வதி! - பிக்பாஸ் வீட்டில் களேபரம்!பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக சென்றுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் பிக்பாஸ் ஹவுஸ் மேட்டிற்கும், ப்ரீமியம் ஹவுஸ் மேட்ஸ் இடையே மோதல் வலுத்துள்ளது.

போட்டியில் இருந்து விலகிய LIK.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த 'ட்யூட்'!

போட்டியில் இருந்து விலகிய LIK.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த ‘ட்யூட்’!லவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இதில் LIK படம் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில் ட்யூட் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

இயக்குனர் லெனின் பாரதி& யோகி பாபு நடிக்கும் படத்துக்கு வித்தியாசமானத் தலைப்பு!

இயக்குனர் லெனின் பாரதி& யோகி பாபு நடிக்கும் படத்துக்கு வித்தியாசமானத் தலைப்பு!தமிழின் மிகச்சிறந்த அரசியல் படங்களில் ஒன்றாக வெளியானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை. அந்த படத்தை 6 வருடங்கள் உருவாக்கினார். அதன் இயக்குனர் லெனின் பாரதி. அந்த படத்தின் வெற்றிக்குப் பின்னர் அவர் இயக்குனர் பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனத்துக்காக ஒரு படத்தை இயக்க ஒப்பந்தமானார்.

தீபிகா படுகோனுடன் நான் சண்டை போட்டேனா?... பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்!

தீபிகா படுகோனுடன் நான் சண்டை போட்டேனா?... பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்!அர்ஜுன் ரெட்டி மற்றும் அனிமல் படங்களின் இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா அடுத்து பிரபாஸை வைத்து ‘ஸ்பிரிட்’ படத்தை இயக்கும் வேலைகளில் இறங்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க தீபிகா படுகோன் ஒப்பந்தம் ஆனார். ஆனால் தற்போது ஸ்பிரிட் படத்தில் இருந்து அவர் விலகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இயக்குனர் சந்தீப்புடன் எழுந்த கருத்து வேறுபாடு காரணமாகவே தீபிகா வெளியேறியதாக சொல்லப்படுகிறது.

தனுஷின் 'இட்லி கடை' படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றி வெளியான தகவல்!

தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றி வெளியான தகவல்!தனுஷ் இயக்கத்தில் உருவான நான்காவது படமாக ‘இட்லி கடை’ கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஆயுதபூஜை அன்று ரிலீஸானது. தனுஷுடன் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, சத்யராஜ், அருண் விஜய் மற்றும் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார்.

