வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (12:47 IST)

கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படத்தில் இணைந்த சத்யராஜ்!

கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படத்தில் இணைந்த சத்யராஜ்!
வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குனரும் அசுரன் மற்றும் விடுதலை ஆகிய படங்களின் மூலம் நடிகராகவும் அறியப்பட்டவர் தமிழ். அவர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த ‘டாணாக்காரன்’ திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

இந்நிலையில் அவர் தனது அடுத்த படத்தில் கார்த்தியை இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது. இந்த படத்தின் கதைக்களம் 1960 களில் கடற்கரை மற்றும் கப்பல் பின்னணியில் நடப்பது போல உருவாக்கப்பட்டதால் முன்தயாரிப்பு பணிகள் நீண்ட நாட்களாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்துக்கு மார்ஷல் என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டு சில தினங்களுக்கு  முன்னர் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியானது.

தற்போது ராமேஸ்வரத்தில் முதல்கட்டப் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வடிவேலுவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. ஆனால் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரம் என்பதால் அவர் நடிக்க மறுத்துவிட்டதாக சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் இப்போது அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சத்யராஜ் ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இன்று சத்யராஜின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘மார்ஷல்’ படக்குழு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளது.

கிராபிக்ஸ் பணிகளில் மும்முரம் காட்டும் LIK.. தீபாவளி ரிலீஸ் பிடிவாதம்!

கிராபிக்ஸ் பணிகளில் மும்முரம் காட்டும் LIK.. தீபாவளி ரிலீஸ் பிடிவாதம்!அடுத்தடுத்து இரண்டு ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார் பிரதீப். தற்போது விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன.

அடுத்த 1000 கோடி வசூல் தயார்!? சாமியாட்டம் போட வைத்த ரிஷப் ஷெட்டி! - காந்தாரா 2 திரைவிமர்சனம்!

அடுத்த 1000 கோடி வசூல் தயார்!? சாமியாட்டம் போட வைத்த ரிஷப் ஷெட்டி! - காந்தாரா 2 திரைவிமர்சனம்!கன்னட திரையுலகில் கேஜிஎஃப் உள்ளிட்ட 1000 கோடி வசூல் ஹிட் படங்களை கொடுத்த ஹொம்பாலே நிறுவனத்தின் அடுத்த அதிரடியாக களம் இறங்கியுள்ளது காந்தாரா 2.

புதுமுக இயக்குனரின் இயக்கத்தில் நடிக்கும் விக்ரம்… ப்ரோமோ வீடியோவோடு வெளியாகவுள்ள அறிவிப்பு!

புதுமுக இயக்குனரின் இயக்கத்தில் நடிக்கும் விக்ரம்… ப்ரோமோ வீடியோவோடு வெளியாகவுள்ள அறிவிப்பு!கடந்த பல ஆண்டுகளாக விக்ரம் அனைத்துத் தரப்பு ரசிகர்களும் ரசிக்கும்படியான ஒரு கமர்ஷியல் வெற்றிப் படம் கொடுத்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில் கடந்த மார்ச் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸான வீர தீர சூரன் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. ஆனாலும் இந்த படம் பெரியளவில் வசூல் செய்யவில்லை. திரையரங்கில் மொத்தமாக 50 கோடி ரூபாய் அளவுக்குதான் வசூல் செய்ததாக சொல்லப்பட்டது.

நடிகை திரிஷா வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. போலீஸார் சோதனை!

நடிகை திரிஷா வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. போலீஸார் சோதனை!தமிழ் சினிமாவில் நாயகிகளின் பிரகாச காலம் என்று பார்த்தால் 5 முதல் 10 ஆண்டுகள்தான். அதன் பிறகு அக்கா, அம்மா வேடத்தைக் கொடுத்துவிடுவார்கள். ஆனால் ஒரு சிலர்தான் இதற்கு விதிவிலக்காக இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட நடிகைதான் திரிஷா.

’என்னால் நான்கு மணிநேரத்துக்கு மேல் தூங்க முடியாது’… அஜித் சொல்லும் காரணம்!

’என்னால் நான்கு மணிநேரத்துக்கு மேல் தூங்க முடியாது’… அஜித் சொல்லும் காரணம்!இந்த ஆண்டு முழுவதும் சினிமா மற்றும் கார் பந்தயம் என இரட்டைக் குதிரைகளில் பயணித்து வருகிறார் அஜித். தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com