வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
vinoth
வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (10:41 IST)

முதல் கட்டப் படப்பிடிப்பை முடிக்கும் கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படக்குழு!

வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குனரும் அசுரன் மற்றும் விடுதலை ஆகிய படங்களின் மூலம் நடிகராகவும் அறியப்பட்டவர் தமிழ். அவர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த ‘டாணாக்காரன்’ திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

இந்நிலையில் அவர் தனது அடுத்த படத்தில் கார்த்தியை இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது. இந்த படத்தின் கதைக்களம் 1960 களில் கடற்கரை மற்றும் கப்பல் பின்னணியில் நடப்பது போல உருவாக்கப்பட்டதால் முன்தயாரிப்பு பணிகள் நீண்ட நாட்களாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்துக்கு மார்ஷல் என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டு சில தினங்களுக்கு  முன்னர் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்தது.

தற்போது ராமேஸ்வரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இந்த படத்தின் முதல் கட்டப் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் இன்றுடன் முதல் கட்டப் படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்கிறது படக்குழு. இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்பு தீபாவளிக்குப் பிறகுத் தொடங்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

