வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (12:58 IST)

எனது பதவிகாலத்தில் 2800 நாய்களை கொண்டு புதைத்துள்ளேன்.. கர்நாடக எம்.எல்.சி சர்ச்சை பேச்சு..

தெரு நாய்களின் தொல்லை குறித்து கர்நாடக சட்ட மேலவையில் நடந்த விவாதத்தின்போது, ஜனதா தளம் (மதச்சார்பற்ற) கட்சியை சேர்ந்த எம்.எல்.சி. எஸ்.எல். போஜேகவுடா தான் சிக்மகளூரு நகராட்சிக் குழுவின் தலைவராக இருந்தபோது, 2,800 நாய்களைக்கொன்று புதைத்ததாக கூறியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
போஜேகவுடா மேலவை விவாதத்தில் பேசும்போது, "நாய்களைக் கொன்று, அவை மரங்களுக்கு இயற்கை உரமாக பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காகப் புதைத்தேன். தெரு நாய்களை பிடிப்பதற்கு யாரேனும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தால், அவர்கள் வீட்டிலேயே சில நாய்களை விடுவிக்க வேண்டும், அப்போதுதான் அவர்களுக்கு அதன் உண்மை நிலை புரியும் என்றும் அவர் ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார். "தெரு நாய் தங்கள் குழந்தைகளைக் கடித்தால் என்ன செய்வார்கள்?" என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
போஜேகவுடாவின் இந்த கருத்து, டெல்லி-என்.சி.ஆர் பகுதியில் உள்ள தெரு நாய்களை பிடித்து, கருத்தடை செய்து, நிரந்தரமாக அடைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் கடும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருக்கும் வேளையில் வெளிவந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

நடிப்பு ஆசை காட்டி சிறுமி வன்கொடுமை! புல்லுக்கட்டு முத்தம்மா பட நடிகை கைது!

நடிப்பு ஆசை காட்டி சிறுமி வன்கொடுமை! புல்லுக்கட்டு முத்தம்மா பட நடிகை கைது!நடிக்க வாய்ப்பு வாங்கி தருவதாக கூறி 14 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய கேரள நடிகையை சென்னை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீன் ரத்து! கைது செய்து சிறையிலடைக்க உத்தரவு! - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீன் ரத்து! கைது செய்து சிறையிலடைக்க உத்தரவு! - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!ரேணுகாசாமி கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான கன்னட நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீனை உடனே ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

முன்பு கவர்ச்சிக்கு ‘No’. ஆனா இப்போ ‘Yes’… தமன்னா சொல்லும் காரணம்!

முன்பு கவர்ச்சிக்கு ‘No’. ஆனா இப்போ ‘Yes’… தமன்னா சொல்லும் காரணம்!‘சாந்த் சா ரோஷன் செஹரா’ என்ற இந்திப் படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார் தமன்னா . அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் சினிமாவில் கேடி படத்தின் மலம் அறிமுகமானார் தமன்னா. ஆனால் அவருக்கான கவனிப்பு என்பது கல்லூரி மற்றும் அயன் ஆகிய படங்களின் மூலம்தான் கிடைத்தது. அதையடுத்து வரிசையாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் நடித்து டாப் நடிகையானார்.

சில நல்ல படங்கள் கவனிக்கப்படாமல் போகக் காரணம் இதுதான்… பிரபல இயக்குனரின் கருத்து!

சில நல்ல படங்கள் கவனிக்கப்படாமல் போகக் காரணம் இதுதான்… பிரபல இயக்குனரின் கருத்து!மலையாள சினிமாவில் பிரபல படத்தொகுப்பாளராக இருந்த மகேஷ் நாராயணன் பின்னர் இயக்குனராகவும் கால்பதித்து வெற்றி பெற்றார். விக்ரம் படத்துக்குப் பிறகு கமல்ஹாசன் இவர் இயக்கத்தில் நடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் அந்த படம் கைவிடப்பட்டதால் தற்போது மம்மூட்டி மோகன்லாலை வைத்து ஒரு பிரம்மாண்ட படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

நாய்களை முறையாகப் பராமரிக்கத் தவறிய இந்த நாடு வெட்கப்படவேண்டும் –சதா கண்ணீர் பேச்சு!

நாய்களை முறையாகப் பராமரிக்கத் தவறிய இந்த நாடு வெட்கப்படவேண்டும் –சதா கண்ணீர் பேச்சு!சமீபகாலமாக இந்தியாவில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கைப் பல மடங்கு பெருகியுள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் தெருநாய்களால் துரத்தப்பட்டும், கடிக்கப்பட்டும் பொதுமக்கள் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகிறார்கள். அவ்வப்போது தெருநாய்க் கடித்து ரேபிஸ் வந்து இறந்தவர்கள் பற்றிய செய்திகளில் வெளியாகி பீதியைக் கிளப்புகின்றன.

