5 நிமிஷம் லேட்டா போனா படமே புரியாது!.. கர இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா சொல்றத கேளுங்க!..

போர்த்தொழில் படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர் விக்னேஷ் ராஜா. இந்த திரைப்படத்திற்கு பின் அவர் தனுஷை வைத்து கர என்கிற படத்தை இயக்கினார். இந்த படத்தை ஐசரி கணேசனின் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார்.

இந்த படத்தில் கே.எஸ் ரவிக்குமார், கருணாஸ், மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். திரில்லர் வகையில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.. இந்த படத்தில் வங்கியில் கொள்ளையடிக்கும் நபராக தனுஷ் நடித்திருக்கிறார்.. அவர் ஏன் இதை செய்கிறார் என்ற காரணம் படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது..

நேற்று மாலை கர படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னை நேரு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோ ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது, இந்த விழாவில் பேசிய கர படத்தின் இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா ‘தனுஷ் சாரிடம் பணிபுரிவது ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பது போல இருந்தது.. தனுஷ் சாரின் டீம் ஒவ்வொன்றையும் மிகுந்த கவனத்துடன் செய்தார்கள்.. படம் பார்த்த பிறகு உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்.. ஆனால் கதையையோ அல்லது இடைவேளை காட்சிகளையோ யாரும் வெளியே சொல்ல வேண்டாம்.

படம் பார்க்க செல்பவர்கள் தியேட்டருக்கு சரியான நேரத்திற்கு செல்லுங்கள்.. ஏனெனில் முதல் காட்சியிலிருந்தே படம் துவங்கிவிடும். முதல் ஐந்து நிமிடங்கள் தாமதமானால் சில விஷயங்கள் புரியாது.. பத்து நிமிடங்கள் தாமதம் செய்தால் பல விஷயங்கள் புரியாது’ என கூறியிருக்கிறார்.

அழகிய பெண் குழந்தைக்கு தந்தையானார் அட்லி - குவியும் வாழ்த்துக்கள்!தமிழ் சினிமாவில் தொடர் வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்து, தற்போது இந்திய அளவிலான முன்னணி நட்சத்திர இயக்குநராக உயர்ந்துள்ள அட்லி - பிரியா தம்பதியினருக்கு இரண்டாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

தீபிகா படுகோன் 2வது முறையாக கர்ப்பம்.. அட்லி படத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா?பாலிவுட் திரையுலகின் நட்சத்திர தம்பதிகளான தீபிகா படுகோன் மற்றும் ரன்வீர் சிங், தங்களுக்கு இரண்டாவது குழந்தை பிறக்கவிருப்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

டிரம்ப் சொன்னது எல்லாமே பொய்.. 1 மணி நேரத்திற்கு 7 பொய் சொல்பவர் டிரம்ப்.. ஈரான் குற்றச்சாட்டு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஹார்முஸ் நீர்சந்தி குறித்து வெளியிட்ட கருத்துக்களை ஈரான் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாப் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

ஆர்யாவின் 'மிஸ்டர் எக்ஸ்'.. முதல் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் இவ்வளவு தானா? முழு ரிப்போர்ட் இதோ!எப்.ஐ.ஆர் படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்குப் பிறகு, இயக்குனர் மனு ஆனந்த் இயக்கத்தில் ஆர்யா, கௌதம் கார்த்திக் இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம்

ஜெய்பீம் இயக்குனருடன் மீண்டும் இணையும் சூர்யா!.. பரபர அப்டேட்!..நடிகர் சூர்யாவுக்கு கடந்த பல வருடங்களாகவே தியேட்டர் ஹிட் கிடைக்கவில்லை

