இது ஈசி இல்ல!... டாக்ஸிக் யஷ்ஷை பாராட்டிய காந்தார ஹீரோ!...
KGF பட புகழ் நடிகர் யாஷ் நடிப்பில் உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படம் கடந்த புதன் கிழமை உலகமெங்கும் வெளியானது. KGF, KGF 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் மூலம் யாஷ் ஒரு பேன் இண்டியா நடிகராக மாறியிருப்பதால் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அதோடு இந்த படத்தின் டிரைலரும் ரசிகர்களிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
ஆனால், படம் வெளியான போது நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்றது. படத்தில் கதை என ஒன்றுமில்லை.. திரைக்கதையும் சுவாரஸ்யமாக இல்லை. 3.15 மணி நேரம் படம் ஓடுகிறது. எப்போது படம் முடியும் என ஆகிவிட்டது என பலரும் கூறினார்கள்
இந்நிலையில், கன்னட சினிமா உலகில் யஷ்ஷுக்கு ஆதரவாக குரல்கள் எழுந்துள்ளது. இந்த படம் பற்றி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள காந்தாரா பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் ரிஷப் ரெட்டி ‘பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் பயணிக்கும் வழக்கமான பாதையில் இப்படத்தின் கதையும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களும் பயணிக்காமல் இருக்கலாம்..
ஆனால் அந்த பாதை தவறானது என்று அர்த்தம் இல்லை.. ஒரு கதையை உருவாக்குவதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் உழைப்பும் மனதில் தோன்றியதை திரைப்படமாக திரையில் கொண்டு வரும் பயணம் மிகவும் பெரியது. யஷ் சார்!.. ஒரு கதாபாத்திரத்துக்காகவும் அதற்கான உலகத்திற்காகவும் உங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்த விதத்திற்கு தலை வணங்குகிறேன்.. மிகப்பெரிய அளவிலான நடிப்பை கேட்கும் இந்த கதாபாத்திரத்தில் ஒவ்வொரு சாட்சியிலும் உங்கள் அர்ப்பணிப்பு என்னால் உணர முடிகிறது..
குற்ற உணர்வு எவ்வாறு பெருகி வாழ்க்கையில் நச்சுத்தன்மை அதிகரிக்கிறது என்பதை ரசிகர்களுக்கு உணர்த்துவது எளிதான விஷயமல்ல. இப்படி ஒரு துணிச்சலான முயற்சியை செய்ததற்காக நான் உங்களுடன் நிற்கிறேன்.. கன்னட சினிமாவை உலக அரங்கேற்கு கொண்டு சென்ற உங்களது அன்பிற்காக நாங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், கன்னட சினிமா உலகில் யஷ்ஷுக்கு ஆதரவாக குரல்கள் எழுந்துள்ளது. இந்த படம் பற்றி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள காந்தாரா பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் ரிஷப் ரெட்டி ‘பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் பயணிக்கும் வழக்கமான பாதையில் இப்படத்தின் கதையும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களும் பயணிக்காமல் இருக்கலாம்..
ஆனால் அந்த பாதை தவறானது என்று அர்த்தம் இல்லை.. ஒரு கதையை உருவாக்குவதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் உழைப்பும் மனதில் தோன்றியதை திரைப்படமாக திரையில் கொண்டு வரும் பயணம் மிகவும் பெரியது. யஷ் சார்!.. ஒரு கதாபாத்திரத்துக்காகவும் அதற்கான உலகத்திற்காகவும் உங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்த விதத்திற்கு தலை வணங்குகிறேன்.. மிகப்பெரிய அளவிலான நடிப்பை கேட்கும் இந்த கதாபாத்திரத்தில் ஒவ்வொரு சாட்சியிலும் உங்கள் அர்ப்பணிப்பு என்னால் உணர முடிகிறது..