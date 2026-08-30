  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. kanthara rishap shetty appreciate toxic movie
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (11:58 IST)

இது ஈசி இல்ல!... டாக்ஸிக் யஷ்ஷை பாராட்டிய காந்தார ஹீரோ!...

rishab shetty
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (12:01 IST)
google-news
KGF பட புகழ் நடிகர் யாஷ் நடிப்பில் உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படம் கடந்த புதன் கிழமை உலகமெங்கும் வெளியானது. KGF, KGF 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் மூலம் யாஷ் ஒரு பேன் இண்டியா நடிகராக மாறியிருப்பதால் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அதோடு இந்த படத்தின் டிரைலரும் ரசிகர்களிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

ஆனால், படம் வெளியான போது நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்றது. படத்தில் கதை என ஒன்றுமில்லை.. திரைக்கதையும் சுவாரஸ்யமாக இல்லை. 3.15 மணி நேரம் படம் ஓடுகிறது. எப்போது படம் முடியும் என ஆகிவிட்டது என பலரும் கூறினார்கள்

இந்நிலையில், கன்னட சினிமா உலகில் யஷ்ஷுக்கு ஆதரவாக குரல்கள் எழுந்துள்ளது. இந்த படம் பற்றி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள காந்தாரா பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் ரிஷப் ரெட்டி ‘பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் பயணிக்கும் வழக்கமான பாதையில் இப்படத்தின் கதையும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களும் பயணிக்காமல் இருக்கலாம்..

ஆனால் அந்த பாதை தவறானது என்று அர்த்தம் இல்லை.. ஒரு கதையை உருவாக்குவதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் உழைப்பும் மனதில் தோன்றியதை திரைப்படமாக திரையில் கொண்டு வரும் பயணம் மிகவும் பெரியது. யஷ் சார்!.. ஒரு கதாபாத்திரத்துக்காகவும் அதற்கான உலகத்திற்காகவும் உங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்த விதத்திற்கு தலை வணங்குகிறேன்.. மிகப்பெரிய அளவிலான நடிப்பை கேட்கும் இந்த கதாபாத்திரத்தில் ஒவ்வொரு சாட்சியிலும் உங்கள் அர்ப்பணிப்பு என்னால் உணர முடிகிறது..

குற்ற உணர்வு எவ்வாறு பெருகி வாழ்க்கையில் நச்சுத்தன்மை அதிகரிக்கிறது என்பதை ரசிகர்களுக்கு உணர்த்துவது எளிதான விஷயமல்ல. இப்படி ஒரு துணிச்சலான முயற்சியை செய்ததற்காக நான் உங்களுடன் நிற்கிறேன்.. கன்னட சினிமாவை உலக அரங்கேற்கு கொண்டு சென்ற உங்களது அன்பிற்காக நாங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வெற்றிமாறன் - சுதாகொங்கரா காம்போவில் விஜய் படம்!.. ஜிவி பிரகாஷ் பேட்டி....

இது ஈசி இல்ல!... டாக்ஸிக் யஷ்ஷை பாராட்டிய காந்தார ஹீரோ!...

இது ஈசி இல்ல!... டாக்ஸிக் யஷ்ஷை பாராட்டிய காந்தார ஹீரோ!...KGF பட புகழ் நடிகர் யாஷ் நடிப்பில் உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படம் கடந்த புதன் கிழமை உலகமெங்கும் வெளியானது.

வெற்றிமாறன் - சுதாகொங்கரா காம்போவில் விஜய் படம்!.. ஜிவி பிரகாஷ் பேட்டி....

வெற்றிமாறன் - சுதாகொங்கரா காம்போவில் விஜய் படம்!.. ஜிவி பிரகாஷ் பேட்டி....தமிழ் சினிமாவில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் நடித்த விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் மாறிவிட்டார் .

பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ வந்தும் இப்படியா?.. ஒன்ஸ் மோர் படத்தின் வசூல் இவ்ளோதானா!..

பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ வந்தும் இப்படியா?.. ஒன்ஸ் மோர் படத்தின் வசூல் இவ்ளோதானா!..லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய கைதி, மாஸ்டர் ஆகிய படங்களில் வில்லனாக நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் அர்ஜுன் தாஸ்.

10 கோடி கூட வரலயே!.. நயன்தாரா போட்ட காசு திரும்பி வருமா?!...

10 கோடி கூட வரலயே!.. நயன்தாரா போட்ட காசு திரும்பி வருமா?!...லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்த விஷ்ணு எடவன் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ஹாய்.

வீக் எண்டிலும் செல்ப் எடுக்காத டாக்சிக்!.. 4 நாள் வசூல் அப்டேட்..

வீக் எண்டிலும் செல்ப் எடுக்காத டாக்சிக்!.. 4 நாள் வசூல் அப்டேட்..கேஜிஎப் 2 படத்திற்கு பின் நடிகர் யாஷ் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் டாக்சிக்.