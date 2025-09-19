வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
காந்தாரா சேப்டர் 1 படத்தின் டிரைலர் ரிலீஸ் எப்போது?... வெளியான தகவல்!
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான காந்தாரா திரைப்படம் பாராட்டுகளைப் பெற்று  இந்தியா முழுவதும் வசூலில் கலக்கியது. 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது. இதையடுத்து இப்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டாம் பாகம் என சொன்னாலும் காந்தாரா கதையின் முன்கதைதான் படமாக்குகிறார்கள்.

படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

இந்நிலையில் படத்துக்கான ப்ரமோஷன் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. இதையடுத்து படத்தின் டிரைலர் செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. படத்தில் ரிஷப் ஷெட்டியோடு ருக்மிணி வசந்த் முக்கியமான எதிர்மறைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

