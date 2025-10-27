ரூ.800 கோடி வசூல் செய்த 'காந்தாரா சாப்டர் 1': ஓடிடி வெளியீட்டு தேதி அறிவிப்பு!
நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி, நடித்த பிரமாண்டத் திரைப்படமான 'காந்தாரா சாப்டர் 1'-ன் ஓடிடி வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
கர்நாடக தொன்மத்தைப் பின்னணியாக கொண்ட 'காந்தாரா' படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, அதன் முந்தைய கதையாக உருவான 'காந்தாரா சாப்டர் 1' திரைப்படம், அக்டோபர் 2ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
திரையரங்குகளில் ரூ. 800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்த இந்த திரைப்படம், வரும் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது. இந்த படம் கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கும்.
மேலும், ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு திரையரங்கில் வெளியான முதல் இந்திய படம் என்ற பெருமையையும் 'காந்தாரா சாப்டர் 1' பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
