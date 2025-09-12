வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (13:57 IST)

அதிக பங்குத்தொகைக் கேட்கும் பிரித்விராஜ்.. கேரளாவில் காந்தாரா 2 வெளியாவதில் சிக்கல்!

அதிக பங்குத்தொகைக் கேட்கும் பிரித்விராஜ்.. கேரளாவில் காந்தாரா 2 வெளியாவதில் சிக்கல்!
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான காந்தாரா திரைப்படம் பாராட்டுகளைப் பெற்று  இந்தியா முழுவதும் வசூலில் கலக்கியது. 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது. இதையடுத்து இப்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டாம் பாகம் என சொன்னாலும் காந்தாரா கதையின் முன்கதைதான் படமாக்குகிறார்கள்.

படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

இந்த படம் பேன் இந்தியா அளவில் ரிலீஸாகும் நிலையில் மலையாளத்தில் பிரித்விராஜ் வாங்கி வெளியிடுகிறார். பிற மொழிப் படங்கள் கேரளாவில் ரிலீஸாகும் போது அதற்கு தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் 50 சதவீதம்தான் விநியோகஸ்தருக்குப் பங்குத் தொகையாக தருவார்கள். ஆனால் இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளதால் பிரித்விராஜ் 55 சதவீதம் கேட்டுள்ளார். ஆனால் இதற்கு திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மறுப்புத் தெரிவிக்கவே நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்துள்ளது. இதனால் கேரளாவில் காந்தாரா 2 ரிலீஸ் ஆவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

அவதார் படத்தால் பிரபாஸ் படத்துக்கு வந்த சிக்கல்!

அவதார் படத்தால் பிரபாஸ் படத்துக்கு வந்த சிக்கல்!பேன் இந்தியா ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் கடைசியாக ரிலீஸான கல்கி திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரிலீஸாகி 1100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனைப் படைத்தது.. இந்த படத்துக்குப் பிறகு தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனரான மாருதியுடன் ’ராஜாசாப்’ படத்துக்காக இணைந்துள்ளார் பிரபாஸ். பீப்பிள் மீடியா பேக்டரி என்ற நிறுவனம் இந்த படத்தைத் தயாரிக்க, தமன் இசையமைக்கிறார்.

அனுஷ்காவின் சூப்பர் ஹிட் படத்தை இந்தியில் ரீமேக் செய்யும் மோகன் ராஜா!

அனுஷ்காவின் சூப்பர் ஹிட் படத்தை இந்தியில் ரீமேக் செய்யும் மோகன் ராஜா!'ஜெயம்' படம் மூலம் தமிழில் இயக்குனராக அறிமுகமான ராஜா தொடர்ச்சியாக ரீமேக் படங்களையே இயக்கி, ரீமேக் ராஜா என்ற பெயரை பெற்றார். ஆனால் அந்த கேலிகளை உடைத்து முன்னணி இயக்குனராக அவர் தன்னை மாற்றிக்கொண்டது தனி ஒருவன் படத்தின் மூலம்தான். ஜெயம்ரவியின் சினிமா வாழ்க்கையிலும் அந்தப் படம் முக்கியமானதொரு படமாக அமைந்தது.

லோகா யூனிவர்ஸின் ரகசியங்களை வெளியிடும் தயாரிப்பு நிறுவனம்!

லோகா யூனிவர்ஸின் ரகசியங்களை வெளியிடும் தயாரிப்பு நிறுவனம்!துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

சிம்புவிடம் அட்வான்ஸ் தொகையை திரும்ப கேட்ட ஆகாஷ் பாஸ்கரன்!

சிம்புவிடம் அட்வான்ஸ் தொகையை திரும்ப கேட்ட ஆகாஷ் பாஸ்கரன்!சிம்பு நடிப்பில் அண்மையில் வெளியான தக் லைஃப் படம் தோல்விப் படமாக அமைந்தது. சமீபத்தில் சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவர் நடிக்கவுள்ள மூன்று படங்களின் அறிவிப்புகள் வெளியாகின. சிம்பு – ராம்குமார் பாலகிருஷ்னன் இயக்கத்தில் உருவாகும் அவரது 49 ஆவது படம் முதலில் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

கும்கி இரண்டாம் பாகத்தை அறிவித்த பிரபு சாலமன்…!

கும்கி இரண்டாம் பாகத்தை அறிவித்த பிரபு சாலமன்…!இயக்குனர் பிரபு சாலமன் தமிழில் மைனா, கும்கி போன்ற படங்களின் தனக்கான முத்திரையைப் பதித்து முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவரின் கடைசி சில படங்கள் தோல்வி அடைந்து அவரை புகழ் வெளிச்சத்தில் இருந்து மறைய வைத்தன. கடைசியாக அவர் இயக்கிய செம்பி திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com