காந்தாரா 2 படத்துக்கு நூறு கோடி ரூபாய் விலை சொல்லும் தயாரிப்பாளர்கள்… தெலுங்கு திரையுலகம் அதிர்ச்சி!
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான காந்தாரா திரைப்படம் பாராட்டுகளைப் பெற்று இந்தியா முழுவதும் வசூலில் கலக்கியது. 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது. இதையடுத்து இப்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டாம் பாகம் என சொன்னாலும் காந்தாரா கதையின் முன்கதைதான் படமாக்குகிறார்கள்.
படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.
இந்நிலையில் படத்தின் வியாபாரப் பேச்சுவார்த்தைகள் தற்போது தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில் ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானாவை உள்ளடக்கிய தெலுங்கு பிராந்தியத்தின் திரையரங்க விநியோக உரிமை மட்டும் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் என்று தடாலடியாக அடித்துள்ளதாம் தயாரிப்பு நிறுவனம். ஒரு மாற்று மொழிப் படத்துக்கு இவ்வளவு தொகையா என விநியோகஸ்தர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. முதல் பாகத்தின் வெற்றியால் இவ்வளவு பெரிய தொகையை தயாரிப்பு நிறுவனம் எதிர்பார்ப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.