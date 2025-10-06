திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (08:43 IST)

மூன்று நாளில் 200 கோடி ரூபாய் வசூல்… அதகளம் செய்த ‘காந்தாரா 1’!

மூன்று நாளில் 200 கோடி ரூபாய் வசூல்… அதகளம் செய்த ‘காந்தாரா 1’!
சுமார் 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் கன்னட மொழியில் உருவானா ‘காந்தாரா’ திரைப்படம் இந்திய அளவில் பேன் இந்தியா ஹிட் ஆகி 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டுமே வசூலித்தது. அதையடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா -1’ ரிலீஸாகியுள்ளது.

காந்தாரா கதைக்களம் நடக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் இந்த பாகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.  முதல் பாகத்தின் வெற்றி காரணமாக சுமார் 125 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் இந்த பாகம் உருவாக்கப்பட்டு பேன் இந்தியா ரிலிஸாக நேற்று ரிலீஸானது. ரிலீஸுக்கு முன்பே இந்தியா முழுவதும் பல நகரங்களில் பிரீமியர் காட்சிகள் திரையிடப்பட்டன.

அதில் நேர்மறையான விமர்சனங்கள் வரத் தொடங்கியதை அடுத்து வசூலில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறது ‘காந்தாரா 1’. மூன்று நாட்களில் உலகளவில் சுமார் 235 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இந்த படம் வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. கன்னடம், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் வசூல் அதிகளவில் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆள விட்றா சாமி! திவாகர் பேச்சால் தெறித்து ஓடிய ப்ரவீன் காந்தி! BiggBoss 9 Tamil

ஆள விட்றா சாமி! திவாகர் பேச்சால் தெறித்து ஓடிய ப்ரவீன் காந்தி! BiggBoss 9 Tamilபிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் நேற்று தொடங்கிய நிலையில் இந்த போட்டியில் இடம்பெற்றுள்ள போட்டியாளர்களின் பட்டியல் பார்வையாளர்களுக்கு ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சாலையில் நின்று சாப்பாடு.. பாபா குகையில் தியானம்! - மீண்டும் இமயமலையில் ரஜினி!

சாலையில் நின்று சாப்பாடு.. பாபா குகையில் தியானம்! - மீண்டும் இமயமலையில் ரஜினி!பிரபல நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் திடீரென இமயமலை பயணம் சென்றுள்ள நிலையில் அந்த புகைப்படங்கள் வைரலாகியுள்ளது.

நான் விஜய்யின் தீவிர ரசிகை! கரூர் சம்பவம் குறித்து காஜல் அகர்வால் சொன்ன பதில்!

நான் விஜய்யின் தீவிர ரசிகை! கரூர் சம்பவம் குறித்து காஜல் அகர்வால் சொன்ன பதில்!கரூர் தவெக அசம்பாவிதம் குறித்த செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு நடிகை காஜல் அகர்வால் பதில் அளித்துள்ளார்.

என் மனைவி இல்லாவிட்டால் ‘காந்தாரா’ படமே இல்லை: ரிஷப் ஷெட்டி நெகிழ்ச்சி..!

என் மனைவி இல்லாவிட்டால் ‘காந்தாரா’ படமே இல்லை: ரிஷப் ஷெட்டி நெகிழ்ச்சி..!நடிகர் மற்றும் இயக்குநர் ரிஷப் ஷெட்டி, 'காந்தாரா'வின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம், தன் மனைவி பிரகதி ஷெட்டி அளித்த ஆதரவே என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஷி கண்ணாவின் லேட்டஸ்ட் மார்வெலஸ் க்ளிக்ஸ்!

ராஷி கண்ணாவின் லேட்டஸ்ட் மார்வெலஸ் க்ளிக்ஸ்!பாலிவுட் நடிகையான ராஷி கண்ணா இமைக்கா நொடிகள் படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். அடுத்தடுத்து படங்களில் தோன்றிய அவர், தற்போது தமிழில் பிஸியான நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம்வந்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசியாக தமிழில் அவர் நடித்த படம் சர்தார். அந்த படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com