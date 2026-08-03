இந்து மத நடிகைகள் முஸ்லீமை திருமணம் செய்தால் இதுதான் நடக்கும்: சோனாக்ஷியை மறைமுகமாக சாடும் கங்கனா
நடிகை கங்கனா ரணாவத், இந்தி திரையுலகைச் சேர்ந்த சில இந்து பெண்கள் மற்றும் நடிகை சோனாட்சி சின்ஹாவை மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார். தொழிலதிபர் மற்றும் நடிகர் ஜாஹீர் இக்பாலை திருமணம் செய்துகொண்ட சோனாட்சி சின்ஹா, டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டம் மற்றும் பல்வேறு சமூக விவகாரங்கள் குறித்து குரல் கொடுத்து வருகிறார். இந்நிலையில், சோனாட்சியின் ஆடை மற்றும் அரசியல் நிலைப்பாடுகளை கடுமையாக சாடியுள்ளார் கங்கனா.
சமீபத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்ட கங்கனா ரணாவத், "இஸ்லாமிய ஆண்களுடன் திருமணமோ அல்லது நட்போ கொள்ளும் சில இந்தி நடிகைகள், தங்களின் அரசியல் நிலைப்பாட்டை மாற்றி கொள்கிறார்கள்" என்று கூறினார். மேலும், தான் முன்பு மிதமான இந்துவாக இருந்ததாகவும், தற்போது 'விழித்தெழுந்த இந்துவாக' மாறுவதில் எந்த தவறும் இல்லை எனவும் அவர் வாதிட்டார்.
இதற்கு முன்னதாக இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி ஒன்றில், ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகை 'பிக்பாக்கெட்' போல பாவாடை அல்லது அரைக்கால் சட்டை மற்றும் தலைக்கவசம் அணிவதாகவும், போராட்டக்காரர்களின் மோசமான நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாகவும் அவர் மறைமுகமாகத் தாக்கினார்.
சோனாட்சி சின்ஹாவின் ஆடை மற்றும் அரசியல் கருத்துக்களை குறிவைத்தே கங்கனா இந்த விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார் என்று இணையத்தில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் பாலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva