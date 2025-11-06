ரிலீஸூக்கு முன்பே 110 கோடி ரூபாய் வியாபாரம் செய்த காஞ்சனா 4- ஆச்சர்யத் தகவல்!
தனது திரை பயணத்தை டான்ஸ் மாஸ்டராக துவங்கி, நடிகராக, சிறந்த இயக்குனராக வலம் வருகிறார். இவரது நடிப்பிலும் இயக்கத்திலும் விசித்திரமான பல வெற்றி படங்களை தமிழில் கொடுத்துள்ளார். அப்படங்களில் ஒன்று தான் அவரது இயக்கத்திலும் நடிப்பிலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற “முனி”. இப்படத்தை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் “காஞ்சனா” என்ற பெயரிலும் பிறகு “காஞ்சனா-2 “ என வெளியான அனைத்து பாகங்களிலும் லாரன்ஸ் வெறித்தனமாக நடித்து உள்ளார்.
இதையடுத்து அவர் காஞ்சனா 4 படத்தை பிரம்மாண்டமாக 3டி தொழில்நுட்பத்தில் 100 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவாக்க திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் சில ஆண்டுகளாக இந்த படம் தொடங்கப்படாமல் கிடப்பில் கிடந்தது. இடையில் பிற இயக்குனர்களின் படங்களில் நடிப்பதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் லாரன்ஸ். பொள்ளாச்சி மற்றும் மும்பையில் இதன் முக்கியமானக் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்பாக அதுவும் திரையரங்கு அல்லாத வருமானத்தில் இதுவரை 110 கோடி ரூபாய் ஈட்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்தி டப்பிங் உரிமையை மனிஷ் என்பவர் 60 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியுள்ளதாகவும் டிஜிட்டல் & சேட்டிலைட் உரிமத்தை சன் நிறுவனம் 50 கோடி ரூபாய்க்குப் பெற்றுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.