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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (14:23 IST)

ஒடிசி காலம் கடந்து நிற்கும்!. தியேட்டர்ல பாருங்க!.. கமல்ஹாசன் பதிவு!..

odyssey
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (14:26 IST)
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கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் வெளியாகி தற்போது உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் The Odyssey. எழுத்தாளர் ஹோமர் எழுதிய ஒடிசி நாவலை அடிப்படையாக வைத்து இந்த திரைப்படத்தை நோலன் உருவாக்கியிருக்கிறார்.

நோலனின் திரைப்படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கும் நிலையில், கடந்த 17ம் தேதி ஒடிசி திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வெளியானது. இந்தியாவிலும் இந்த படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் இந்த திரைப்படம் இதுவரை சுமார் 700 மில்லியன் டாலரை தாண்டி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் 140 கோடி வரை வசூல் செய்திருக்கிறது., இந்நிலையில், இந்த படத்தை பார்த்த நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் படத்தை பாராட்டி பதிவிட்டிருக்கிறார். ‘ஹோமர் கனவு கண்டார்.. நோலன் அதை சினிமாவாக மாற்றியிருக்கிறார்.

படத்தை நான் பாராட்டுகிறேன்.. சினிமாவின் குழந்தைகளை!.. இந்த படம் காலம் கடந்து நிற்கும்.. கண்டிப்பாக தியேட்டரில் பாருங்கள்.. இந்த படத்தை பாராட்டி நான் எழுதிய எனது கவிதையை விரைவில் நான் இங்கே பகிர்ந்து கொள்வேன்’ என அவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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