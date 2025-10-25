சனி, 25 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (10:02 IST)

கமல் & அன்பறிவ் இணையும் படம் தொடங்குவதில் மீண்டும் தாமதம்!

கமல் & அன்பறிவ் இணையும் படம் தொடங்குவதில் மீண்டும் தாமதம்!
கமல்ஹாசன், மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவான 'தக் லைஃப்'  படம் ஜூன் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி அட்டர் ப்ளாப் ஆனது. இதையடுத்து கமல்ஹாசன் ஸ்டண்ட் இயக்குனர்கள் அன்பறிவ் மாஸ்டர்ஸ் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட்டில் தொடங்கும் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தக் லைஃப் படத்தின் தோல்வி மற்றும் கமல்ஹாசன் ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக பதவியேற்றது போன்ற காரணங்களால் தாமதமாகிக் கொண்டே வந்தது.

இந்த படத்தின் திரைக்கதையை செப்பனிடும் பணிக்காக  மலையாள சினிமாவில் திரைக்கதை எழுத்தாளராகப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஷ்யாம் புஷ்கரன் இணைந்துள்ளார். இவர் திரைக்கதையில் உருவான ‘மகேஷிண்டே பிரதிகாரம்’ மற்றும் ‘கும்பளாங்கி நைட்ஸ்’ ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த பணிகள் இன்னும் முடிவடையாததால் தற்போது படத்தைத் தொடங்குவதில் மேலும் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. முன்னதாக கமல் பிறந்தநாளில் நவம்பர் 7 ஆம் தேதி படப்பிடிப்புத் தொடங்கும் என சொல்லப்பட்டது.

நடிகை திவ்யா ஓட்டி வந்த கார் பைக் மீது மோதி விபத்து.. ஹிட்-அண்ட்-ரன் வழக்குப்பதிவு..!

நடிகை திவ்யா ஓட்டி வந்த கார் பைக் மீது மோதி விபத்து.. ஹிட்-அண்ட்-ரன் வழக்குப்பதிவு..!முன்னாள் பிக் பாஸ் போட்டியாளரான நடிகை திவ்யா சுரேஷ் ஓட்டி வந்ததாக கூறப்படும் கார், பெங்களூருவின் பயதரயனபுரா பகுதியில் அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி அதிகாலை மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற மூன்று பேர் மீது மோதியது. இந்த விபத்து சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது.

எம் மக்களுக்காக சமரசம் அற்று சண்டை செய்வோம்… டீசல் பட இயக்குனர் பதிவு!

எம் மக்களுக்காக சமரசம் அற்று சண்டை செய்வோம்… டீசல் பட இயக்குனர் பதிவு!இந்த தீபாவளிக்கு தமிழ் சினிமாவில் எந்தவொரு முன்னணி நடிகரின் படமும் ரிலீஸாகவில்லை. அதனால் இளம் நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்களின் படங்கள் ரிலீஸாகின. அந்த வகையில் இந்த தீபாவளிக்கு ‘டியூட், பைசன் மற்றும் டீசல்’ ஆகிய திரைப்படங்கள் ரிலீஸாகின.

தூரத்தில் இருந்தே உங்களைக் கட்டித் தழுவுகிறேன் மாரி செல்வராஜ்… பைசன் படத்தைப் பார்த்து பாராட்டிய வைகோ..!

தூரத்தில் இருந்தே உங்களைக் கட்டித் தழுவுகிறேன் மாரி செல்வராஜ்… பைசன் படத்தைப் பார்த்து பாராட்டிய வைகோ..!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

கவர்ச்சிக்கும் ஆபாசத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிந்தால் போதும்… மடோனா செபாஸ்டியன் கருத்து!

கவர்ச்சிக்கும் ஆபாசத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிந்தால் போதும்… மடோனா செபாஸ்டியன் கருத்து!2015 ஆம் வருடம் வெளியான பிரேமம் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்று வெற்றி பெற்றது. அந்த படத்தில் நடித்த அனுபமா பரமேஸ்வரன், சாய் பல்லவி மற்றும் மடோனா செபாஸ்டியன் ஆகிய மூன்று கதாநாயகிகளும் பல்வேறு படங்களில் நடித்து முன்னணி கதாநாயகிகளாக மாறினர்.

நெஞ்சில் பகவதி அம்மன் டாட்டூ… குடும்பத்துடன் கேரளாவில் உள்ள கோவிலில் வழிபட்ட அஜித்!

நெஞ்சில் பகவதி அம்மன் டாட்டூ… குடும்பத்துடன் கேரளாவில் உள்ள கோவிலில் வழிபட்ட அஜித்!இந்த ஆண்டு முழுவதும் சினிமா மற்றும் கார் பந்தயம் என இரட்டைக் குதிரைகளில் பயணித்து வருகிறார் அஜித். தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com