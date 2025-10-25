கமல் & அன்பறிவ் இணையும் படம் தொடங்குவதில் மீண்டும் தாமதம்!
கமல்ஹாசன், மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவான 'தக் லைஃப்' படம் ஜூன் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி அட்டர் ப்ளாப் ஆனது. இதையடுத்து கமல்ஹாசன் ஸ்டண்ட் இயக்குனர்கள் அன்பறிவ் மாஸ்டர்ஸ் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட்டில் தொடங்கும் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தக் லைஃப் படத்தின் தோல்வி மற்றும் கமல்ஹாசன் ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக பதவியேற்றது போன்ற காரணங்களால் தாமதமாகிக் கொண்டே வந்தது.
இந்த படத்தின் திரைக்கதையை செப்பனிடும் பணிக்காக மலையாள சினிமாவில் திரைக்கதை எழுத்தாளராகப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஷ்யாம் புஷ்கரன் இணைந்துள்ளார். இவர் திரைக்கதையில் உருவான ‘மகேஷிண்டே பிரதிகாரம்’ மற்றும் ‘கும்பளாங்கி நைட்ஸ்’ ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த பணிகள் இன்னும் முடிவடையாததால் தற்போது படத்தைத் தொடங்குவதில் மேலும் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. முன்னதாக கமல் பிறந்தநாளில் நவம்பர் 7 ஆம் தேதி படப்பிடிப்புத் தொடங்கும் என சொல்லப்பட்டது.