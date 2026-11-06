கமலின் புதிய படம் சண்டியர்! - வெளியான போஸ்டர்
சிந்துபாத், சித்தா, வீர தீர சூரன் ஆகிய படங்களை இயக்கிய அருண்குமார் இயக்கத்தில் கமல் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது. இந்நிலையில், இந்த படத்தின் புதிய போஸ்டர் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
இந்த படத்திற்கு சண்டியர் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல வருடங்களுக்கு முன் சண்டியர் என்கிற தலைப்பில் கமல் ஒரு படத்தை துவங்கினார். ஆனால், சாதிய அரசியல் கட்சிகள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அந்த பெயரை விருமாண்டி என கமல் மாற்றினார்.
தற்போது பல வருடங்கள் கழித்து அதே பெயரை தற்போது கமல் தனது புதிய படத்திற்கு வைத்துள்ளார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்கிறது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவிருக்கிறார்.
தற்போது பல வருடங்கள் கழித்து அதே பெயரை தற்போது கமல் தனது புதிய படத்திற்கு வைத்துள்ளார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்கிறது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவிருக்கிறார்.