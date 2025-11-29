தனுஷ் படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் மம்மூட்டி… தயாரிப்பாளராக கமல்ஹாசன்?
தனுஷ் ஒரு நடிகராகவும் இயக்குனராகவும் தற்போது மிகவும் பிஸியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஆண்டில் அவர் இயகத்தில் ‘நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம்’ மற்றும் ‘இட்லி கடை’ ஆகிய திரைப்படங்கள் ரிலீஸாகியுள்ளன. நேற்று அவரின் இந்தி படமான ‘தேரே இஷ்க் மெய்ன்’ ரிலீஸாகி நல்ல ஓப்பனிங் வசூலைப் பெற்றுள்ளது.
தற்போது அவர் போர் தொழில் இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் பெயரிடப்படாத படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் டிசம்பரில் முடியவுள்ள நிலையில் உடனடியாக அவர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ள படத்தின் படப்பிடிப்பில் கலந்துகொள்ளவுள்ளார்.
படத்தில் சாய் பல்லவி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். அமரன் வெற்றிக்குப் பிறகு ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் படம் என்பதால் இந்த படத்துக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் படத்தின் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் காரணமாக இப்போது அந்த படத்தைத் தயாரிப்பதாக இருந்த கோபுரம் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் விலகியுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது. இதையடுத்து இந்த படத்தைத் தயாரிக்க கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல்ஸ் முன்வந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த படத்தில் மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் மம்மூட்டி ஒரு முக்கியமானக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது என்பது கொசுறு செய்தி.