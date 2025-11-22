சனி, 22 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 22 நவம்பர் 2025 (16:59 IST)

கமல் நிறுவனத்தின் பெயரில் மோசடி அறிவிப்பு.. எச்சரிக்கை விடுத்த ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ்..!

சினிமாவில் வாய்ப்பு வாங்கி தருவதாக கூறி பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் பெயர்களை பயன்படுத்தி மோசடி நடப்பது அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில் பா. ரஞ்சித்தின் நீலம் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடர்ந்து, நடிகர் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனமும் இன்று  ஓர் எச்சரிக்கை அறிக்கையை விடுத்துள்ளது.
 
RKFI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு:
 
"எங்களது ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கும் திரைப்படங்களுக்காக எந்தவொரு காஸ்டிங் ஏஜென்டுகளையும் நாங்கள் நியமிக்கவில்லை."
 
"நாங்கள் தயாரிக்கும் திரைப்படங்களில் வாய்ப்பு வாங்கித் தருவதாக எந்த வழியில் செய்தி வந்தாலும், அதை நம்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம்."
 
அனுமதியின்றி நிறுவனத்தின் பெயரைப் பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது சட்டரீதியான கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் RKFI எச்சரித்துள்ளது.
 
நடிப்பில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் இதுபோன்ற போலியான அழைப்புகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் குறித்து மிகுந்த விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

நாங்க எப்பவும் ஃபிரண்டுதான்!.. குஷ்புவுடன் கமல்ஹாசன்!. வைரல் போட்டோஸ்!..

நாங்க எப்பவும் ஃபிரண்டுதான்!.. குஷ்புவுடன் கமல்ஹாசன்!. வைரல் போட்டோஸ்!..ரஜினி இப்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். திடீரென ரஜினியின் நண்பர் கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ள புதிய படத்தில் ரஜினி நடிக்கிறார்

பிளான கேட்டாலே தலை சுத்துது! கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க தனுஷ்.. ஓடி வந்த சாய்பல்லவி

பிளான கேட்டாலே தலை சுத்துது! கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க தனுஷ்.. ஓடி வந்த சாய்பல்லவிதனுஷ் தற்போது தான் நடித்த ஹிந்தி படமான தேரே இஸ்க் மெயின் திரைப்படத்தின் புரமோஷனில் பிசியாக இருக்கிறார்.

கத்தரிப்பூ நிற சேலையில் கலக்கல் புகைப்படங்களை பகிர்ந்த அனிகா!

கத்தரிப்பூ நிற சேலையில் கலக்கல் புகைப்படங்களை பகிர்ந்த அனிகா!மலையாள சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்த்திரமாக ஐந்து சுந்தரிகள் என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் பேபி அனிகா. அதன் பின்னர் அஜித் நடித்த 'என்னை அறிந்தால்" படத்தில் அவருக்கு மகளாக நடித்து தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் அனிகா.

பைசன் நாயகி அனுபமாவின் அட்டகாசமான புகைப்படத் தொகுப்பு!

பைசன் நாயகி அனுபமாவின் அட்டகாசமான புகைப்படத் தொகுப்பு!2015 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்தவர் அந்த நடிகை. அந்த படத்தின் அபரிமிதமான வெற்றியால் மூன்று நாயகிகளுமே பிரபலமானார்கள். அதில் ஒருவரான அனுபமா பரமேஸ்வரன் தமிழில் கொடி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

ஏ ஆர் ரஹ்மானை ‘Outdated’ என சொன்னாரா கவின்?- பிரபலம் பகிர்ந்த தகவல்!

ஏ ஆர் ரஹ்மானை ‘Outdated’ என சொன்னாரா கவின்?- பிரபலம் பகிர்ந்த தகவல்!சிவகார்த்திகேயன் பாணியில் சீரியலில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்து ஆரம்பநிலை வெற்றியை பெற்றுள்ளார் கவின். அவர் நடிப்பில் வெளியான டாடா படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு நடிகர் கவின் கவனிக்கப்படும் ஒரு நடிகராகியுள்ளார்.

