  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. kamal going to act in two films same time
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (18:18 IST)

எனக்கா எண்ட் கார்ட் போடுறீங்க!.. ஒரே நேரத்தில் 2 படங்களில் நடிக்கும் கமல்..

kamalhaasan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (18:20 IST)
google-news
கமலுக்கு விக்ரம் படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் அடுத்து வெளியான தக் லைப் படம் ஹிட் படமாக அமையவில்லை. அதன்பின் வெளியான கல்கி 2898டி திரைப்படம் ஒரு பேன் இண்டியா படமாக வெளியாகி வெற்றி பெற்றது.

இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் தற்போது உருவாகி வருகிறது. அந்தப் படத்திலும் கமல் ஒரு முக்கிய இடத்தில் நடித்து வருகிறார். அதேநேரம், தக் லைப்புக்கு பின் கமல் ஹீரோவாக நடித்த படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

சண்டை பயிற்சி இயக்குனர்கள் அன்பு - அறிவு இயக்கத்தில் கமல் ஒரு படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். ஒருபக்கம் வீர தீர சூரன் படத்தை இயக்கிய அருண் குமார் இயக்கத்திலும் கமல் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் விரைவில் இந்த இரண்டு படங்களின் படப்பிடிப்பும் துவங்கவிருக்கிறதாம். ஒரே நேரத்தில் இந்த இரண்டு படங்களில் நடிக்க கமல் திட்டமிட்டுள்ளாராம்.

தக் லைப் தோல்விக்கு பின் கமல் பற்றிய செய்திகளில் ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை. இந்நிலையில்தான், அவர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட் கொடுக்க திட்டமிட்டிருக்கிறாராம்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
பெங்களூரில் ஜனநாயகன் படத்தை தாங்களாகவே நிறுத்திய தியேட்டர் ஓனர்கள்.. இதுதான் காரணம்...

செம வில்லன் எஸ்.ஜே.சூர்யா!. பக்கா ஆக்சன் கார்த்தி!.. சர்தார் 2 டீசர் வீடியோ!..

செம வில்லன் எஸ்.ஜே.சூர்யா!. பக்கா ஆக்சன் கார்த்தி!.. சர்தார் 2 டீசர் வீடியோ!..பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்து ஏற்கனவே வெளியான சர்தார் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

முதல்ல மைண்டுக்கு வரது அப்பாதான்!.. அவரதான் நடிக்க வைப்பேன்!. ஜேசன் சஞ்சய் ஓப்பன்..

முதல்ல மைண்டுக்கு வரது அப்பாதான்!.. அவரதான் நடிக்க வைப்பேன்!. ஜேசன் சஞ்சய் ஓப்பன்..தளபதி என அழைக்கப்பட்டு தற்போது அரசியல்வாதியாக மாறி தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய்.

ஜனநாயகனை தொடந்து Toxic ரிலீஸிலும் பஞ்சாயத்தா? .. KVN புரட்யூசர் பாவம்!..

ஜனநாயகனை தொடந்து Toxic ரிலீஸிலும் பஞ்சாயத்தா? .. KVN புரட்யூசர் பாவம்!..தற்போது இந்திய சினிமா உலகில் முக்கியமான கார்ப்பரேட் நிறுவனமாக மாறியிருக்கிறது கே.வி.என் புரடெக்‌ஷன்.

எனக்கா எண்ட் கார்ட் போடுறீங்க!.. ஒரே நேரத்தில் 2 படங்களில் நடிக்கும் கமல்..

எனக்கா எண்ட் கார்ட் போடுறீங்க!.. ஒரே நேரத்தில் 2 படங்களில் நடிக்கும் கமல்..கமலுக்கு விக்ரம் படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் அடுத்து வெளியான தக் லைப் படம் ஹிட் படமாக அமையவில்லை. அதன்பின் வெளியான கல்கி 2898டி திரைப்படம் ஒரு பேன் இண்டியா படமாக வெளியாகி வெற்றி பெற்றது.

பெங்களூரில் ஜனநாயகன் படத்தை தாங்களாகவே நிறுத்திய தியேட்டர் ஓனர்கள்.. இதுதான் காரணம்...

பெங்களூரில் ஜனநாயகன் படத்தை தாங்களாகவே நிறுத்திய தியேட்டர் ஓனர்கள்.. இதுதான் காரணம்...கர்நாடகாவில் காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறக்கக் கோரி நிலவி வரும் பிரச்சனை காரணமாக, நடிகர் விஜய் நடிப்பில் கடந்த ஜூலை 23 அன்று வெளியான 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் திரையரங்க காட்சிகள் அங்கு அதிரடியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.