புதன், 8 அக்டோபர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (09:08 IST)

மலையாள சினிமாவில் புதிய உச்சம்… லோகா படைத்த சாதனை!

கடந்த ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் ரிலீஸான  ‘லோகா’ படத்தின் ஜூரம் தற்போதுதான்  திரையரங்குகளில் குறைந்துள்ளது.  துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான  ‘லோகா’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று அதன் பின்னர் திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கேரளா தாண்டி பேன் இந்தியா அளவில் வெற்றிகரமாக ஓடிவருகிறது. வெளியாகி ஒரு மாதம் ஆகியுள்ள நிலையில் இன்னும் கணிசமான திரையரங்குகளில் படம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. மலையாள திரையுலகில் அதிக வசூல் செய்த படம் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளது ‘லோகா’.

இந்நிலையில் தற்போது 39 நாட்களில் இந்த படம் சுமார் 300 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் மலையாள சினிமாவில் எந்த படமும் செய்யாத சாதனையை ‘லோகா’ படைத்துள்ளது.

