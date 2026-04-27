திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (14:16 IST)

கமலுடன் இணையும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன்!.. KH237 முக்கிய அப்டேட்!..

kh237
தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் உலக நாயகன் என கொண்டாடப்படுபவர் கமல்ஹாசன். 5 வயதிலிருந்து சினிமாவில் நடித்து வருகிறார். அப்படி பார்த்தால் சினிமாவில் 60 வருடங்களுக்கு மேல் நடித்த அனுபவம் கொண்டவர் இவர். நடிகர், திரைக்கதை ஆசிரியர், வசனகர்த்தா, தயாரிப்பாளர், பாடகர், இயக்குனர் என பல அவதாரங்களை எடுத்தவர் கமல்ஹாசன்.
தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழி படங்களில் நடித்தவர், இவருக்கென்று ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் உண்டு..

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் திரைப்படம் 400 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. அதேநேரம் அதன்பின் வெளிவந்த தக் லைப் திரைப்படம் அவருக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றியை கொடுக்கவில்லை, தக் லைப் திரைப்படத்திற்கு பின் கமல் இப்போது வரை எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்கவில்லை.

அதேநேரம் கமலின் 237வது படத்தை தமிழ் சினிமாவில் பல படங்களுக்கும் சண்டை காட்சிகளை அமைத்து வரும் அன்பு - அறிவு சகோதரர்கள் இணைந்து இயக்கவிருக்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க போவதாகவும் இந்த படத்திற்கான படப்பிடிப்பு வருகிற மே மாதம் துவங்கவுள்ளதாக தற்போது செய்த் வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஒரே கையெழுத்து.. கோடிகள் அம்பேல்! கணவனும், மகனும் கைவிட்ட நிலையில் நிர்கதியாய் நிற்கும் நடிகை!

ஒரே கையெழுத்து.. கோடிகள் அம்பேல்! கணவனும், மகனும் கைவிட்ட நிலையில் நிர்கதியாய் நிற்கும் நடிகை!1984-ஆம் ஆண்டு நடிகர் மோகன் மற்றும் ஊர்வசி நடிப்பில் வெளியான 'ஓ மானே மானே' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் சுதா

ஜனநாயகன் படத்திற்கு எப்போது சென்சார்?.. இன்று முடிவு தெரியுமா?....

ஜனநாயகன் படத்திற்கு எப்போது சென்சார்?.. இன்று முடிவு தெரியுமா?....கே.வி.என் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்து ஹெச்.வினோத் இயக்கி விஜய் நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன்

கடுமையான கோடை வெப்பத்தை தணிக்க மருத்துவரின் 6 முக்கியமான ஆலோசனைகள்!

கடுமையான கோடை வெப்பத்தை தணிக்க மருத்துவரின் 6 முக்கியமான ஆலோசனைகள்!இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் வெப்ப அலை வீசி வரும் நிலையில், உடல்நலத்தை பாதுகாக்க மருத்துவர்கள் சில முக்கியமான வழிமுறைகளை பகிர்ந்துள்ளனர். அதீத வெப்பம் நீரிழப்பு, மயக்கம் மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தான வெப்பத்தாக்குதல் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால், முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியமாகும்.

10 ஆண்டு திட்டமிட்டு வடகொரியாவில் இருந்து தப்பித்த குடும்பம்.. தென்கொரியாவில் தஞ்சம்..!

10 ஆண்டு திட்டமிட்டு வடகொரியாவில் இருந்து தப்பித்த குடும்பம்.. தென்கொரியாவில் தஞ்சம்..!2023 மே 6 அன்று, கிம் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒன்பது பேர் ஒரு சிறிய மீன்பிடி படகில் ஏறி, மஞ்சள் கடலின் அபாயகரமான அலைகளை கடந்து தென்கொரியாவிற்குள் நுழைந்தனர். இந்த பயணத்திற்கான விதை 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவர்களின் தந்தையினால் போடப்பட்டது. தந்தை மறைந்தாலும், அவரது மகன்களான கிம் இல்-ஹியோக் மற்றும் கிம் யி-ஹியோக் ஆகியோர் அந்தத் திட்டத்தை மிக நுணுக்கமாக செயல்படுத்தினர்.

H-1B விசாக்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் தடை? அமெரிக்காவில் அறிமுகமான புதிய மசோதாவால் இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு?

H-1B விசாக்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் தடை? அமெரிக்காவில் அறிமுகமான புதிய மசோதாவால் இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு?அமெரிக்காவில் இந்திய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் H-1B விசா முறையில் அதிரடி மாற்றங்களைக் கொண்டுவர "End H-1B Visa Abuse Act of 2026" என்ற புதிய மசோதாவை குடியரசு கட்சி உறுப்பினர்கள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். அமெரிக்க தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பை பாதுகாப்பதே இதன் நோக்கம் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

