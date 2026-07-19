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Written By Webdunia
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (10:59 IST)

சிவகார்த்திகேயன், விஜய் சேதுபதிக்கு ஏன் தேசிய விருது இல்லை: கலா மாஸ்டர் தகவல்..

தேசிய விருதுகள்
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (10:50 IST)
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தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ் திரையுலகிற்கு இது மகிழ்ச்சியான தருணமாக அமைந்துள்ளது. பல்வேறு பிரிவுகளில் தேசிய விருதுகளைத் தமிழ் படங்கள் வென்றுள்ள நிலையில், இதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் அனைவருக்கும் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே, 'மகாராஜா' படத்தில் மிகச்சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்திய விஜய் சேதுபதி மற்றும் 'அமரன்' படத்தில் நடித்த சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கு ஏன் விருது கிடைக்கவில்லை என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடையே எழுந்தது.
 
இந்த கேள்விக்குத் தேசிய திரைப்பட விருதுகள் தேர்வுக்குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த கலா மாஸ்டர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், சிறந்த நடிகர் விருதுக்கான பிரிவில் கடும் போட்டி நிலவியதாகவும், அந்த போட்டியின் முடிவில் யாரை தேர்வு செய்வது என்பதில் தேர்வுக்குழுவினருக்கு மிகுந்த குழப்பம் இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். 
 
விஜய் சேதுபதி மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் ஆகிய இருவரின் நடிப்பும் மிகச்சிறப்பாகவே இருந்தது என்பதை அவர் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். இருப்பினும், அந்த பிரிவில் அவர்களை விடவும் மற்றவர்கள் மிகச்சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்த காரணத்தால், அவர்களுக்கு விருது வழங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டதாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
கலா மாஸ்டரின் இந்த விளக்கம், விருது தேர்வில் நிலவிய போட்டியை ரசிகர்களுக்குப் புரிய வைத்துள்ளது. தமிழ் கலைஞர்களின் திறமை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் விரும்பினாலும், தேசிய அளவிலான விருது போட்டியில் இத்தகைய சூழல் ஏற்படுவது இயல்பு என்பதை இது காட்டுகிறது. இருப்பினும், அடுத்தடுத்த படங்களில் அவர்கள் இன்னும் சிறப்பாக நடிப்பதன் மூலம் விருதுகளை வெல்வார்கள் என்று திரையுலகினர் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

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