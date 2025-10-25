சனி, 25 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (10:07 IST)

கைதி 2 படத்தின் பணிகளைத் தொடங்கிய லோகேஷ் & தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு!

கைதி 2 படத்தின் பணிகளைத் தொடங்கிய லோகேஷ் & தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு!
குறுகிய காலத்தில் புகழின் உச்சிக்கு சென்ற இயக்குனர் லோகேஷ் அதே வேகத்தில் இப்போது சறுக்கியுள்ளார். ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் அவர் இயக்கிய ‘கூலி’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றாலும் விமர்சன ரீதியாக தாக்குதல்களை சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்ரோல்களுக்கு உள்ளாகும் அளவுக்கு சென்றது விமர்சனம்.

இதன் காரணமாக ரஜினி- கமல் இணையும் படத்தில் இருந்து அவர் விலக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது. அதனால் அவர் கைதி 2 படத்தைதான் இயக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதற்கிடையில் அவர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் கதாநாயகனாகவும் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் கைதி 2 படத்துக்கான முன் தயாரிப்புப் பணிகளை அவர் தொடங்கியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதற்கான அலுவலகம் ஒன்றை போட்டுக் கொடுத்து தயாரிப்பு செலவுகளை தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

நடிகை திவ்யா ஓட்டி வந்த கார் பைக் மீது மோதி விபத்து.. ஹிட்-அண்ட்-ரன் வழக்குப்பதிவு..!

நடிகை திவ்யா ஓட்டி வந்த கார் பைக் மீது மோதி விபத்து.. ஹிட்-அண்ட்-ரன் வழக்குப்பதிவு..!முன்னாள் பிக் பாஸ் போட்டியாளரான நடிகை திவ்யா சுரேஷ் ஓட்டி வந்ததாக கூறப்படும் கார், பெங்களூருவின் பயதரயனபுரா பகுதியில் அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி அதிகாலை மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற மூன்று பேர் மீது மோதியது. இந்த விபத்து சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது.

எம் மக்களுக்காக சமரசம் அற்று சண்டை செய்வோம்… டீசல் பட இயக்குனர் பதிவு!

எம் மக்களுக்காக சமரசம் அற்று சண்டை செய்வோம்… டீசல் பட இயக்குனர் பதிவு!இந்த தீபாவளிக்கு தமிழ் சினிமாவில் எந்தவொரு முன்னணி நடிகரின் படமும் ரிலீஸாகவில்லை. அதனால் இளம் நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்களின் படங்கள் ரிலீஸாகின. அந்த வகையில் இந்த தீபாவளிக்கு ‘டியூட், பைசன் மற்றும் டீசல்’ ஆகிய திரைப்படங்கள் ரிலீஸாகின.

தூரத்தில் இருந்தே உங்களைக் கட்டித் தழுவுகிறேன் மாரி செல்வராஜ்… பைசன் படத்தைப் பார்த்து பாராட்டிய வைகோ..!

தூரத்தில் இருந்தே உங்களைக் கட்டித் தழுவுகிறேன் மாரி செல்வராஜ்… பைசன் படத்தைப் பார்த்து பாராட்டிய வைகோ..!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

கவர்ச்சிக்கும் ஆபாசத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிந்தால் போதும்… மடோனா செபாஸ்டியன் கருத்து!

கவர்ச்சிக்கும் ஆபாசத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிந்தால் போதும்… மடோனா செபாஸ்டியன் கருத்து!2015 ஆம் வருடம் வெளியான பிரேமம் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்று வெற்றி பெற்றது. அந்த படத்தில் நடித்த அனுபமா பரமேஸ்வரன், சாய் பல்லவி மற்றும் மடோனா செபாஸ்டியன் ஆகிய மூன்று கதாநாயகிகளும் பல்வேறு படங்களில் நடித்து முன்னணி கதாநாயகிகளாக மாறினர்.

நெஞ்சில் பகவதி அம்மன் டாட்டூ… குடும்பத்துடன் கேரளாவில் உள்ள கோவிலில் வழிபட்ட அஜித்!

நெஞ்சில் பகவதி அம்மன் டாட்டூ… குடும்பத்துடன் கேரளாவில் உள்ள கோவிலில் வழிபட்ட அஜித்!இந்த ஆண்டு முழுவதும் சினிமா மற்றும் கார் பந்தயம் என இரட்டைக் குதிரைகளில் பயணித்து வருகிறார் அஜித். தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com