சனி, 17 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: சனி, 17 ஜனவரி 2026 (12:24 IST)

‘படையப்பா’ டைம்ல ரஜினிக்கு உதவியா இருந்த அந்த நடிகர்! அதான் படம் சூப்பர் ஹிட்

‘படையப்பா’ டைம்ல ரஜினிக்கு உதவியா இருந்த அந்த நடிகர்! அதான் படம் சூப்பர் ஹிட்
நேற்று பாக்யராஜுக்காக ஒரு விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த சினிமாத்துறைக்கு அவர் வந்து 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி அவருடைய மனைவியின் வற்புறுத்தலின் பேரில் இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த விழாவிற்கு ரஜினி,  எஸ் பி முத்துராமன், டி ராஜேந்திரன், பார்த்திபன், அரசியல் பிரமுகர்கள் என பல நட்சத்திரங்கள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது ரஜினி மேடைக்கு வந்து பாக்யராஜுக்கு தங்க சங்கிலி நினைவு பரிசாக அவர் கழுத்தில் போட்டார்.
 
அதோடு கேக் வெட்டி அந்த விழாவை அற்புதமாக கொண்டாடினார்கள். சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்ட ரஜினிகாந்த் மேடையில் சில விஷயங்களை பகிர்ந்து உள்ளார். அது சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் வைரல் ஆகி வருகின்றது. திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜ். ஆனால் அவருக்கு உண்டான அங்கீகாரம், மரியாதை, பணம், புகழ் என எதுவுமே அவருக்கு கிடைக்கவில்லை என்று தான் நான் சொல்வேன். அது மட்டுமல்ல அவர் நிஜ வாழ்க்கையில் சரியாக இல்லை என்று தான் சொல்வேன்.
 
ஏனெனில் அவருடைய பெரும்பாலான நேரத்தை அவருடைய படைப்புகளுக்கும் கதைகளுக்குத்தான் செலவழித்துக் கொண்டார். நிஜ வாழ்க்கையில் பணம் சம்பாதிப்பதும் சொத்துக்களை சம்பாதிப்பது என்ற எண்ணம் கூட இல்லாமல் வாழ்ந்து விட்டார். அவருடைய நிறைய திரைக்கதைகள் ஹிந்தியில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்காக அவர் காப்பிரைட்ஸ் கூட வாங்கவில்லை. அப்படி வாங்கி இருந்தால் இன்று எத்தனையோ பங்களா வீடு சொத்து என வாங்கி இருப்பார்.
 
ஆனால் அவர் பணத்தின் மீது துளி ஆசை கூட படவில்லை. எனக்கு படங்களில் சினிமாக்களில் எந்த ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் பாக்யராஜிடம் தான் கேட்பேன். அப்படித்தான் படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரி கேரக்டர் பற்றி அவரிடம் விவாதித்தேன். பாக்யராஜை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களை மையப்படுத்தி எடுக்கும் படங்களில் தலைசிறந்தவர். அப்படிப்பட்ட படங்களில் ஹீரோயிசத்தையும் கொண்டு வருவார்.
‘படையப்பா’ டைம்ல ரஜினிக்கு உதவியா இருந்த அந்த நடிகர்! அதான் படம் சூப்பர் ஹிட்
 
அப்படித்தான் படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரி கேரக்டருக்காக அவரிடம் ஒரு ஆலோசனை நடத்தினேன். அவர் நீலாம்பரி கேரக்டரை மட்டும் நீங்கள் சரியாக அமைத்து விட்டால் இந்த படம் வேற லெவலில் இருக்கும். அதனால் அதை கவனமாக கையாளுங்கள் என்று எனக்கு அறிவுரை கூறினார் .அதன்படி அந்த கேரக்டரும் சரி அந்தப் படமும் சரி பெரிய அளவில் ரீச் ஆனது. அதேபோல பாபா படத்திற்கும் அவரிடம் தான் ஆலோசனை கேட்டேன் .
 
அப்போது பாக்யராஜ் என்னிடம் சொன்னது என்னவெனில், ஆன்மீகம் இருக்கிறது ஆனால் அது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும். நீங்கள் ஆன்மீகத்தை எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ செய்கிறீர்களோ அப்படியே உங்களுடைய ரசிகர்களும் இருப்பார்களா என்று சொல்ல முடியாது .அதனால் இந்த படம் கமர்சியலாக போகுமா? போகாதா என்பது பற்றியும் நம்மால் யூகிக்க முடியாது என்று கூறினார். ஆக பாக்யராஜ் சரியாக ஒரு படத்தை கணிப்பார் என்றும் ரஜினி கூறினார்.

275 நாள் ஓட வேண்டிய படம்.. அஜித் சொன்ன ஒரு வார்த்தை.. ரிசல்ட் இப்படி ஆயிடுச்சு

275 நாள் ஓட வேண்டிய படம்.. அஜித் சொன்ன ஒரு வார்த்தை.. ரிசல்ட் இப்படி ஆயிடுச்சுஒரு படத்தின் தோல்வி வெற்றி என்பது அவரவர் அதிர்ஷ்டத்தை பொறுத்து அமைவது. எப்படியாவது படத்தை வெற்றியாக்க வேண்டும் என்று நினைத்துதான் படத்தை எடுக்கிறார்கள்.

இதுல வெட்கப்பட ஒன்னும் இல்ல!.. திருந்துங்க!.. கொதித்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்!....

இதுல வெட்கப்பட ஒன்னும் இல்ல!.. திருந்துங்க!.. கொதித்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்!....மணிரத்தினம் இயக்கிய ரோஜா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைக்க தொடங்கியவர் ஏ.ஆர்.ரகுமான்.

பாருவை ஃபைனலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.. போர்க்கொடி தூக்கும் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்

பாருவை ஃபைனலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.. போர்க்கொடி தூக்கும் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிப்போட்டியை நெருங்கி வரும் வேளையில், ரசிகர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான போட்டியாளரான வி.ஜே. பார்வதி மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைதளங்களில் வலுத்து வருகிறது.

பராசக்தியும் இல்லை.. வா வாத்தியாரும் இல்லை.. 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' தான் பொங்கல் வின்னர்.. கம்பேக் கொடுத்த ஜீவா

பராசக்தியும் இல்லை.. வா வாத்தியாரும் இல்லை.. 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' தான் பொங்கல் வின்னர்.. கம்பேக் கொடுத்த ஜீவா2026 பொங்கல் திரைப்பயணத்தில் நடிகர் ஜீவா ஒரு மிகப்பெரிய 'கம்பேக்' கொடுத்துள்ளார். அவரது நடிப்பில் வெளியான 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே அமோக வரவேற்பை பெற்று, இந்த ஆண்டின் பொங்கல் வெற்றியாளராக உருவெடுத்துள்ளது.

"சங்கராந்தி வைப்ஸ்".. கணவருடன் சமந்தாவின் புகைப்படம் வைரல்..!

நடிகை சமந்தா இந்த ஆண்டு தனது மகர சங்கராந்தி பண்டிகையை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடியுள்ளார். 2025 டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி இயக்குனர் ராஜ் நிடிமோருவைத் திருமணம் செய்துகொண்ட சமந்தாவிற்கு, இது திருமணத்திற்கு பிறகான முதல் சங்கராந்தி ஆகும். ஜனவரி 15-ஆம் தேதி சமந்தா தனது கணவர் ராஜுடன் இருக்கும் அழகான புகைப்படம் ஒன்றைப் பகிர்ந்து, "சங்கராந்தி வைப்ஸ்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com