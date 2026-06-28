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அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்ட பாக்யராஜ் உடல்!.. திரையுலகினர் கண்ணீர்!...
திரையுலகினரால் திரைக்கதை மன்னன் என அழைக்கப்பட்டவர் கே.பாக்யராஜ். பாரதிராஜாவிடம் உதவியாளராக வேலை செய்து சினிமாவை கற்றுக் கொண்ட பாக்கியராஜ் சில திரைப்படங்களில் ஹீரோவாக நடித்தார். அதன்பின் அவரே திரைப்படங்களை இயக்கி அந்த படங்களில் அவரே நடிக்க துவங்கினார்.
அப்படி அவர் நடித்து வெளியான இன்று போய் நாளை வா, அந்த ஏழு நாட்கள், தூறல் நின்னு போச்சு, தாவணி கனவுகள், சின்ன வீடு, எங்க சின்ன ராசா, முந்தானை முடிச்சு போன்ற திரைப்படங்கள் பெண்களிடம் பெரும் ஆதரவை பெற்று பெற்றது. பெண்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகராக பாக்யராஜ் இருந்தார். கடந்த பல வருடங்களாகவே திரைப்படங்களை இயக்காமல் இருந்த பாக்கியராஜ் திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார்..
ஒருபக்கம், எழுத்தாளர் சங்க தலைவராகவும் அவர் தொடர்ந்து பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில்தான், நேற்று அதிகாலை திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாக அவர் மரணமடைந்தார். இதையடுத்து முதல்வர் விஜய், ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சியான் விக்ரம், தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பலரும் அவருக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இந்நிலையில் இன்று காலை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பாக்யராஜின் வீட்டிலிருந்து அவரின் இறுதி ஊர்வலம் தொடங்கியது. அவரின் உடல் சென்னை பெசன்ட் நகர் மின் பயணத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்படுவதற்கு முன் அவருக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையும் செய்யப்பட்டது. அதில், அமைச்சர் என்.ஆனந்த் மற்றும் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர். அதன்பின் பாக்யராஜின் உடல் மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
அப்படி அவர் நடித்து வெளியான இன்று போய் நாளை வா, அந்த ஏழு நாட்கள், தூறல் நின்னு போச்சு, தாவணி கனவுகள், சின்ன வீடு, எங்க சின்ன ராசா, முந்தானை முடிச்சு போன்ற திரைப்படங்கள் பெண்களிடம் பெரும் ஆதரவை பெற்று பெற்றது. பெண்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகராக பாக்யராஜ் இருந்தார். கடந்த பல வருடங்களாகவே திரைப்படங்களை இயக்காமல் இருந்த பாக்கியராஜ் திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார்..
ஒருபக்கம், எழுத்தாளர் சங்க தலைவராகவும் அவர் தொடர்ந்து பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில்தான், நேற்று அதிகாலை திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாக அவர் மரணமடைந்தார். இதையடுத்து முதல்வர் விஜய், ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சியான் விக்ரம், தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பலரும் அவருக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.