செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (13:52 IST)

'மனுஷி’ திரைப்படத்தை நானே பார்க்கிறேன்.. அதன்பின் தீர்ப்பு.. சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதி..!

நடிகை ஆண்ட்ரியா நடித்துள்ள 'மனுஷி' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகளை நீக்குவது தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், படத்தை நானே நேரடியாக பார்த்துவிட்டு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறேன் என தெரிவித்துள்ளார். 
 
வெற்றிமாறனின் 'கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனி' தயாரிப்பில், கோபி நயினார் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'மனுஷி'  திரைப்படம், பயங்கரவாதி என்ற சந்தேகத்தில் ஒரு பெண் காவல் நிலையத்தில் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்படுவதை மையமாக கொண்டுள்ளது. 
 
கடந்த 2024 ஏப்ரல் மாதம் படத்தின் டிரைலர் வெளியானதை தொடர்ந்து, மாநில அரசை மோசமாக சித்தரித்துள்ளதாகவும், கம்யூனிச கொள்கையை குழப்பும் வகையில் காட்சிகள் அமைந்துள்ளதாகவும் கூறி, செப்டம்பர் 2024-ல் தணிக்கை வாரியம் படத்திற்கு சான்றிதழ் வழங்க மறுத்தது.
 
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, படத்தின் தயாரிப்பாளரான வெற்றிமாறன், உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார். நிபுணர் குழு அமைத்து படத்தை மீண்டும் தணிக்கை செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அவர் தனது மனுவில் கோரியிருந்தார்.
 
நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, இந்த வழக்கில் ஒரு தெளிவான முடிவெடுக்க, வருகிற ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி 'மனுஷி' திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்று நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அறிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

யாஷின் டாக்ஸிக் படத்தில் இணைந்த ருக்மிணி வசந்த்?

யாஷின் டாக்ஸிக் படத்தில் இணைந்த ருக்மிணி வசந்த்?யாஷ் நடிப்பில் கே ஜி எஃப் 2 ரிலிஸாகி கிட்டதட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் இப்போது கீது மோகன்தாஸ் இயக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன்னர் முதல் பெங்களூருவில் தொடங்கியது. இந்த படத்தில் யாஷின் சகோதரி வேடத்தில் நயன்தாரா நடித்து வருகிறார்.

தெலுங்கில் மட்டும் 60 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் வருமா?... விநியோகஸ்தரை ஏமாற்றிய ‘வார் 2’!

தெலுங்கில் மட்டும் 60 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் வருமா?... விநியோகஸ்தரை ஏமாற்றிய ‘வார் 2’!இந்திய சினிமாவில் ஹாலிவுட் ஸ்டுடியோக்களின் பாணியில் படம் எடுக்கும் நிறுவனம் ‘யாஷ் ராஜ் பிலிம்ஸ்’. அந்த நிறுவனம் வரிசையாக சாகச துப்பறியும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் வகையிலான படங்களைத் தயாரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரிலீஸாகி வெற்றி பெற்ற வார் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தைத் தயாரித்துள்ளது.

உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு அதனால் ஓய்வெடுங்கள்- ரசிகரின் அட்வைஸுக்கு ஷாருக் கானின் பதில்!

உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு அதனால் ஓய்வெடுங்கள்- ரசிகரின் அட்வைஸுக்கு ஷாருக் கானின் பதில்!பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக் கானுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டில் ஹாட்ரிக் வெற்றி கிடைத்தது. அந்த ஆண்டில் அவர் நடித்த பதான், ஜவான் மற்றும் டன்கி ஆகிய மூன்று படங்களும் அடுத்தடுத்து ஹிட்டாகின. ஹாட்ரிக் கொடுத்த ஷாருக் கான் அடுத்து ‘கிங்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்க முக்கிய வேடங்களில் தீபிகா படுகோன், அபிஷேக் பச்சன் மற்றும் ஷாருக் கானின் மகள் சுஹானா கான் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.

இடியாப்ப சிக்கலில் கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’… தொடங்குவது எப்போது?

இடியாப்ப சிக்கலில் கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’… தொடங்குவது எப்போது?வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குனரும் அசுரன் மற்றும் விடுதலை ஆகிய படங்களின் மூலம் நடிகராகவும் அறியப்பட்டவர் தமிழ். அவர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த ‘டாணாக்காரன்’ திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

விடுமுறை முடிந்து தொடங்கிய வேலை நாளில் பல மடங்கு சரிந்த ‘கூலி’ படத்தின் வசூல்!

விடுமுறை முடிந்து தொடங்கிய வேலை நாளில் பல மடங்கு சரிந்த ‘கூலி’ படத்தின் வசூல்!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

