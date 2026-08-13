ஜூனியர் என்.டி.ஆருக்கு முக்கிய அறுவை சிகிச்சை.. 3 மாதங்கள் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்ள மாட்டாரா?
தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான ஜூனியர் என்.டி.ஆர், ஐதராபாத்தில் உள்ள கிம்ஸ் மருத்துவமனையில் தோள்பட்டை அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக செய்து கொண்டுள்ளார். கடந்த ஜூலை மாதம் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, மருத்துவர்களின் விரிவான பரிசோதனைக்கு பிறகு இந்த ஆர்த்தோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
தற்போது அவர் நலம் பெற்று வருவதாகவும், மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் முறையான பயிற்சியை தொடங்கவுள்ளதாகவும் மருத்துவமனை தரப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த மீட்பு பணியின் மூலம் அவர் அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்களில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த தற்காலிக ஓய்வுக்குப் பிறகு, அவர் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'டிராகன்' என்ற மாபெரும் படத்தில் நடிக்க உள்ளார். 2027-ல் வெளியாகவிருக்கும் இப்படத்தில் இவர் ஆப்கன் வர்த்தக நிறுவனத்தின் தலைவனான 'லூகர்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
மேலும், இப்படத்தில் அனில் கபூர், ருக்மிணி வசந்த் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் நடிக்கின்றனர். ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஜூனியர் என்.டி.ஆர் முழுமையாக குணமடைந்து மீண்டும் திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva