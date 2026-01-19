திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
முதல் நாளில் 6,600... 3ஆம் நாளில் 1,38,000.. 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' டிக்கெட் விற்பனை.. ஜீவா தான் பொங்கல் வின்னரா?
தமிழகத் திரையுலகில் இந்த ஆண்டு பொங்கல் போட்டியில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு திருப்பமாக, நடிகர் ஜீவா நடிப்பில் வெளியான 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்'  திரைப்படம் மாபெரும் வசூல் சாதனையை படைத்துள்ளது. 
 
ஜனவரி 15 அன்று குறைந்த அளவிலான திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம், ரசிகர்களின் அமோக ஆதரவால் மூன்று நாட்களில் தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ.11 கோடி வசூலை எட்டியுள்ளது.
 
அறிமுக இயக்குனர் நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கத்தில், குடும்ப உறவுகள் மற்றும் கிராமிய அரசியலை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட இப்படம், ஆரம்பத்தில் மெதுவாக தொடங்கினாலும், நேர்மறையான விமர்சனங்களால் சூடுபிடித்தது. முதல் நாளில் 6,600 ஆக இருந்த டிக்கெட் விற்பனை, மூன்றாம் நாளில் 1,38,000 ஆக உயர்ந்து வர்த்தக உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. நடிகர் தம்பி ராமையா மற்றும் பிரார்த்தனா நாதன் ஆகியோரின் எதார்த்தமான நடிப்பும், கலகலப்பான திரைக்கதையும் படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
 
தளபதி விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் தள்ளிப்போனது இப்படத்திற்கு பெரும் சாதகமாக அமைந்தது. தியேட்டர்களில் ரசிகர்கள் 'பொங்கல் வின்னர்' என்று உற்சாகமாக முழக்கமிடுவதை கண்டு நெகிழ்ந்த ஜீவா, இந்த வெற்றியைத் தனது ரசிகர்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். 

