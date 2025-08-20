மீண்டும் இணையும் SMS கூட்டணி… இருவருக்கும் திருப்புமுனையாக அமையுமா?
இயக்குனர் ராஜேஷின் முதல் படம் சிவா மனசுல சக்தி படத்தில் நடித்த ஜீவா தற்போது 17ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் ராஜேஷின் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சிவா மனசுல சக்தியின் வெற்றியால் அடுத்தடுத்த படங்கள் இயக்கி தொடர்ந்து மூன்று ஹிட் கொடுத்தார் ராஜேஷ். கதையே இல்லாமல் எப்படி ஹிட் தருகிறார் என எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம். அந்த திருஷ்டி நான்காவது படத்தில் கழிந்தது.
அடுத்தடுத்து அவர் இயக்கிய அனைத்து படங்களும் மோசமான விமர்சனங்களைப் பெற்றன. அதுபோல ஜீவாவும் மோசமான படங்களாகக் கொடுத்து மார்க்கெட் அவுட் ஆனார். அதனால் இப்போது இருவருமே ஒரு ஹிட் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இதையடுத்து சிவா மனசுல சக்தி இரண்டாம் பாகம் எடுக்க இருவரும் திட்டமிட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது.
தற்போது ஜீவாவுக்கும் நடிகராக மார்க்கெட் இல்லை. அதனால் அவரும் ஒரு ஹிட் கொடுத்து மீண்டும் ‘ட்ராக்குக்கு’ திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். இந்நிலையில் மீண்டும் ராஜேஷ்- ஜீவா இணையவுள்ளதால் அந்த படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகியுள்ளது.