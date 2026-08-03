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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (16:49 IST)

ஜீவாவின் தகப்பன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!

ஜீவா
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (16:51 IST)
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தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான ஜீவா, வித்தியாசமான கதைகளைத் தேர்வு செய்து நடித்து வரும் நடிகர்களில் ஒருவர். அந்த வரிசையில், தற்போது அவர் நடித்து வரும் புதிய திரைப்படம் தகப்பன'. இந்த படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்தே ரசிகர்களிடையே நல்ல எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்த நிலையில், இன்று படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
சமீபத்தில் வெளியான  தலைவர் தம்பி  திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ஜீவா நடிக்கும் அடுத்த படம் என்பதால்,  தகப்பன்  மீது ரசிகர்களின் கவனம் அதிகரித்துள்ளது. வெளியிடப்பட்டுள்ள ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், படத்தின் கதைக்களம் குறித்து ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
போஸ்டரைப் பார்க்கும்போது, தந்தை மற்றும் மகனுக்கிடையேயான பாசம், உறவு, உணர்வுகள் ஆகியவற்றை மையமாக வைத்து படம் உருவாகியிருப்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. குடும்ப உறவுகளை உணர்வுபூர்வமாக சொல்லும் கதையாக இந்த படம் இருக்கும் என தெரிகிறது.
 
 மாமன்னன் ,  கருடன் போன்ற வெற்றிப் படங்களை தயாரித்த லார்க் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது. தரமான கதைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வரும் இந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் மீண்டும் ஒரு வலுவான கதைக்களம் கொண்ட படத்தை ரசிகர்களுக்கு வழங்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
 
மேலும், விமர்சகர்களின் பாராட்டைப் பெற்ற  கிடா  திரைப்படத்தை இயக்கிய ரா. வெங்கட் இந்த படத்தை இயக்குகிறார். மனித உறவுகளையும், உணர்ச்சிகளையும் இயல்பாக காட்சிப்படுத்தும் அவரது பாணி,  தகப்பன்  படத்திலும் பிரதிபலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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