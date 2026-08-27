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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (14:52 IST)

தைரியமா இரு விஜிமா!.. விஜய் அண்ணன் எனக்கு சொன்ன மாதிரி இருந்தது!.. விஜயலட்சுமி உருக்கம்!..

jayalakshmi vijay
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (14:54 IST)
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தமிழில் ஃபிரண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் நடித்தவர் விஜயலட்சுமி. இயக்குனர் சீமான் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் விஜயலட்சுமி நடித்தார். அப்போது இருவருக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின் சீமான் நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற ஒரு அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல் செய்து வருகிறார்..

ஆனால் சீமான் தன்னை நம்ப வைத்து, உடல்ரீதியாக தன்னை பயன்படுத்திக்கொண்டு, தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் ஏமாற்றி விட்டதாக விஜயலட்சுமி புகார் கூறினார். நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடர்ந்தார். நிறைய வீடியோக்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டார். ஆனால், சீமானோ விஜயலட்சுமி மிகவும் மோசமாக விமர்சித்தார். சீமானுக்கு எதிராக அழுது கொண்டு பல வீடியோக்களை விஜயலட்சுமி வெளியிட்டும் சீமான் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை..

இந்நிலையில், தற்போது ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ள விஜயலட்சுமி ‘விஜய் அண்ணா நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தேன். படத்தில் வழக்கம் போல அவரின் நடிப்பு நன்றாக இருந்தது.. அந்த படத்தில் அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. அந்த குழந்தையிடம் ‘தைரியமா இரு விஜிமா’ என்று அண்ணன் சொல்லுவார்..

அதை பார்த்த போது எனக்கே அவர் சொன்னது போல இருந்தது.. எனக்கு இருக்கும் பிரச்சினை என்னவென்று எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும்.. இந்த நேரத்தில் அண்ணன் எங்கேயோ இருந்து எனக்கு ஆறுதல் சொன்னது போல அந்த காட்சி இருந்தது’ என கூறியிருக்கிறார். பிரண்ட்ஸ் படத்தில் விஜயின் தங்கையாக விஜயலட்சுமி நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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