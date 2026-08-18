  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. jason sanjay sigma movie release date is out
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (15:27 IST)

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கிய சிக்மா ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!...

sigma
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (15:29 IST)
google-news
நடிகர் மற்றும் தற்போதையை முதல்வர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். விஜய் வேட்டைக்காரன் படத்தில் நடித்தபோது அப்பாவுடன் இணைந்து ஒரு பாடலுக்கு நடனமும் ஆடியிருந்தார்.

அதன்பின் லண்டனில் சினிமா இயக்கம் பற்றிய படிப்பை படித்த ஜேசன் இயக்குனராக வேண்டும் என முடிவெடுத்தார். விஜயின் மகன் நடிகராக வருவார் என எல்லோரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் அவரோ லைக்கா தயாரிப்பில் சிக்மா என்கிற படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இந்த படத்தில் தெலுங்கு நடிகர் சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், இந்த படம் வருகிற அக்டோபர் 2ம் தேதி வெளியாவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

sigma

சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜேசன் சஞ்சய் கொடுத்த பேட்டியில் அவரின் அப்பா மற்றும் தமிழக முதல்வர் விஜய் பற்றி பேசிய வீடியோக்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
விஜய்க்காக 16 பாட்டு!. மிஸ் ஆயிடுச்சி!. சாய் அபயங்கர் ஃபீலிங்!...

சொதப்பிய வெற்றிமாறன்!.. அரசன் படத்திலிருந்து விஜய் சேதுபதி விலகல்?!..

சொதப்பிய வெற்றிமாறன்!.. அரசன் படத்திலிருந்து விஜய் சேதுபதி விலகல்?!..சிம்புவை வைத்து வெற்றிமாறன் இயக்கி வரும் திரைப்படம் அரசன். சிம்பு படம் என்பதால் வழக்கம்போல் இந்த படமு பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகிறது.

ஜெயிலர் 2 ஆடியோ லான்ச்சுக்கு தேதி குறிச்சாச்சி!.. தமிழக அரசு அனுமதி கிடைக்குமா?!..

ஜெயிலர் 2 ஆடியோ லான்ச்சுக்கு தேதி குறிச்சாச்சி!.. தமிழக அரசு அனுமதி கிடைக்குமா?!..கூலி படத்திற்கு பின் ரஜினி நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2.

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கிய சிக்மா ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!...

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கிய சிக்மா ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!...நடிகர் மற்றும் தற்போதையை முதல்வர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். விஜய் வேட்டைக்காரன் படத்தில் நடித்தபோது அப்பாவுடன் இணைந்து ஒரு பாடலுக்கு நடனமும் ஆடியிருந்தார்.

விஜய்க்காக 16 பாட்டு!. மிஸ் ஆயிடுச்சி!. சாய் அபயங்கர் ஃபீலிங்!...

விஜய்க்காக 16 பாட்டு!. மிஸ் ஆயிடுச்சி!. சாய் அபயங்கர் ஃபீலிங்!...தமிழ் சினிமாவில் தற்போது அதிக படங்களுக்கு இசையமைக்கும் இசையமைப்பாளராக மாறியிருப்பவர் சாய் அபயங்கர்.