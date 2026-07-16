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Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (19:30 IST)

அப்பாவிடம் சொல்லிட்டுதான் சினிமாவுக்கு வந்தாரா ஜேசன் சஞ்சய்?!.. அவரே கொடுத்த பேட்டி!

jason sanjay
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (19:33 IST)
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முன்னாள் நடிகர் மற்றும் இந்நாள் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த சில வருடங்களாகவே தனது மனைவி, மகன், மகள் ஆகியோரை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார் என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது. அதை நிரூபிப்பது போல விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். அந்த வழக்கு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது..

ஒருபக்கம் விஜயின் மகன் ஜேசன் மற்றும் அவரின் மகள் இருவரும் சென்னையில் தனித்தனியாக தங்கியிருக்கிறார்கள். இவர்கள் தனது அப்பா விஜயுடன் பேசுவதில்லை என சொல்லப்படுகிறது. அதை நிரூபிப்பது போல ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குனர் அவதாரம் எடுத்தபோது விஜய் தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் கூட அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லவில்லை.

அதேபோல், இப்போது வரை அவர் தனது மகனையும் சந்திக்கவில்லை
. தற்போது சந்தீப் கிஷனை வைத்து சிக்மா என்கிற படத்தை ஜேசன் இயக்கி முடித்துவிட்டார். இந்த படம் வருகிற 23ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் அதே தேதியில் ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் சிக்மாவின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில்தான், ஒரு பிரபல வார இதழுக்கு பேட்டி கொடுத்த ஜேசன் சஞ்சய் ‘சினிமாவுக்கு வரவேண்டும் என முடிவெடுத்ததும் என் பெற்றோர், தங்கச்சி, நண்பர்கள் என எல்லோரிடமும் சொன்னேன்,, எல்லோரும் மிகவும் பாசிட்டிவாக பேசினார்கள்,, அது எனக்கு மிகப்பெரிய எனர்ஜியாக இருந்தது,, அவர்கள் எல்லோருமே வைத்திருந்த நம்பிக்கை அப்போதுதான் எனக்கு புரிந்தது,, சிக்மா படம் துவங்கிய போது விஜய் சேதுபதி சார், சூரி சார் என பலரும் வாழ்த்து சொன்னார்கள்.. நிறைய பேரின் ஆசிர்வாதத்தால் இது நடந்திருக்கிறது; எனக்கூறினார்.

என் பெற்றோரிடம் என்றால் அது விஜயையும் சேர்த்துதான் குறிக்கும்.. இல்லையென்றால் என் அம்மா என்று மட்டுமே ஜேசன் சொல்லியிருப்பார். எனவே, சினிமாவுக்கு வருவது பற்றி அப்பா விஜயிடம் அவர் கூறியிருப்பார் என விஜய் ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

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