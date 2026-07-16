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ஹீரோ ஆவதை தவிர்க்க முடியாது!. சிக்மாவுக்கு அப்புறம்!.. மனம் திறக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்!..
முன்னாள் நடிகர் மற்றும் தற்போதைய தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். விஜய் நடித்து வெளியான வேட்டைக்காரன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு அப்பாவுடன் சேர்ந்து நடனமும் ஆடியிருப்பார். எனவே அப்போது பலரும் பின்னாளில் ஜேசன் சஞ்சய் கண்டிப்பாக நடிகராக வருவார் என பலரும் நினைத்தார்கள். ஆனால் அவரோ எனக்கு நடிப்பில் ஆர்வமில்லை.. இயக்கம்தான் எனது ஆசை என சொல்லி இயக்குனராக அறிமுகமாகி பலருக்கும் ஆச்சரியம் கொடுத்தார்..
லைகா தயாரிப்பில் சந்தீப் கிஷனை வைத்து சிக்மா என்கிற படத்தை துவங்கினார். அந்த படம் முடிந்து வருகிற 23ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் ஜேசனின் அப்பா விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் அதே தேதியில் ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் சிக்மாவின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போயிருக்கிறது. அனேகமாக ஆகஸ்ட் மாதம் சிக்மா படம் வெளியாகும் என தெரிகிறது..
இந்நிலையில்தான், ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த ஜேசன் சஞ்சய் ‘நீங்க ஒரு டைரக்டரா ஸ்பாட்ல நடிகர்களுக்கு நடிப்பு சொல்லித் தரும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு நடிகன் இருந்துகிட்டே இருப்பான்.. இருக்கணும்.. அப்படி எனக்குள்ளையும் ஒரு நடிகன் இருக்கான்.. ஆனால் எல்லாமே சிக்மாவுக்கு அப்புறம்தான்’ எனக்கு கூறியிருக்கிறார்.
ஏற்கனவே சிக்மா படத்திற்கு பின் ஒரு புதிய படத்தில் ஜேசன் சஞ்சய் ஹீரோவாக நடிக்கப் போகிறார் என்கிற செய்தி வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.
லைகா தயாரிப்பில் சந்தீப் கிஷனை வைத்து சிக்மா என்கிற படத்தை துவங்கினார். அந்த படம் முடிந்து வருகிற 23ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் ஜேசனின் அப்பா விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் அதே தேதியில் ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் சிக்மாவின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போயிருக்கிறது. அனேகமாக ஆகஸ்ட் மாதம் சிக்மா படம் வெளியாகும் என தெரிகிறது..
இந்நிலையில்தான், ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த ஜேசன் சஞ்சய் ‘நீங்க ஒரு டைரக்டரா ஸ்பாட்ல நடிகர்களுக்கு நடிப்பு சொல்லித் தரும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு நடிகன் இருந்துகிட்டே இருப்பான்.. இருக்கணும்.. அப்படி எனக்குள்ளையும் ஒரு நடிகன் இருக்கான்.. ஆனால் எல்லாமே சிக்மாவுக்கு அப்புறம்தான்’ எனக்கு கூறியிருக்கிறார்.