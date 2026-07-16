  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. jason sanjay says he as actor in him
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (17:50 IST)

ஹீரோ ஆவதை தவிர்க்க முடியாது!. சிக்மாவுக்கு அப்புறம்!.. மனம் திறக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்!..

jason sanjay
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (17:52 IST)
google-news
முன்னாள் நடிகர் மற்றும் தற்போதைய தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். விஜய் நடித்து வெளியான வேட்டைக்காரன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு அப்பாவுடன் சேர்ந்து நடனமும் ஆடியிருப்பார். எனவே அப்போது பலரும் பின்னாளில் ஜேசன் சஞ்சய் கண்டிப்பாக நடிகராக வருவார் என பலரும் நினைத்தார்கள். ஆனால் அவரோ எனக்கு நடிப்பில் ஆர்வமில்லை.. இயக்கம்தான் எனது ஆசை என சொல்லி இயக்குனராக அறிமுகமாகி பலருக்கும் ஆச்சரியம் கொடுத்தார்..

லைகா தயாரிப்பில் சந்தீப் கிஷனை வைத்து சிக்மா என்கிற படத்தை துவங்கினார். அந்த படம் முடிந்து வருகிற 23ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் ஜேசனின் அப்பா விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் அதே தேதியில் ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் சிக்மாவின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போயிருக்கிறது. அனேகமாக ஆகஸ்ட் மாதம் சிக்மா படம் வெளியாகும் என தெரிகிறது..

இந்நிலையில்தான், ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த ஜேசன் சஞ்சய் ‘நீங்க ஒரு டைரக்டரா ஸ்பாட்ல நடிகர்களுக்கு நடிப்பு சொல்லித் தரும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு நடிகன் இருந்துகிட்டே இருப்பான்.. இருக்கணும்.. அப்படி எனக்குள்ளையும் ஒரு நடிகன் இருக்கான்.. ஆனால் எல்லாமே சிக்மாவுக்கு அப்புறம்தான்’ எனக்கு கூறியிருக்கிறார்.

ஏற்கனவே சிக்மா படத்திற்கு பின் ஒரு புதிய படத்தில் ஜேசன் சஞ்சய் ஹீரோவாக நடிக்கப் போகிறார் என்கிற செய்தி வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

அப்பாவிடம் சொல்லிட்டுதான் சினிமாவுக்கு வந்தாரா ஜேசன் சஞ்சய்?!.. அவரே கொடுத்த பேட்டி!

அப்பாவிடம் சொல்லிட்டுதான் சினிமாவுக்கு வந்தாரா ஜேசன் சஞ்சய்?!.. அவரே கொடுத்த பேட்டி!முன்னாள் நடிகர் மற்றும் இந்நாள் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த சில வருடங்களாகவே தனது மனைவி, மகன், மகள் ஆகியோரை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார் என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது

30 நாடுகள்!.. 8 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் ரிலீஸாகும் ஜனநாயகன்!. செம மாஸ்!..

30 நாடுகள்!.. 8 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் ரிலீஸாகும் ஜனநாயகன்!. செம மாஸ்!..விஜய் ரசிகர்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

ஹீரோ ஆவதை தவிர்க்க முடியாது!. சிக்மாவுக்கு அப்புறம்!.. மனம் திறக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்!..

ஹீரோ ஆவதை தவிர்க்க முடியாது!. சிக்மாவுக்கு அப்புறம்!.. மனம் திறக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்!..முன்னாள் நடிகர் மற்றும் தற்போதைய தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். விஜய் நடித்து வெளியான வேட்டைக்காரன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு அப்பாவுடன் சேர்ந்து நடனமும் ஆடியிருப்பார்.

குறை சொல்பவர்களுக்கு காலம் பதில் சொல்லும்!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக வரலட்சுமி சரத்குமார்!...

குறை சொல்பவர்களுக்கு காலம் பதில் சொல்லும்!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக வரலட்சுமி சரத்குமார்!...திரைத் துறையில் நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய்.

முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த சிவகார்த்திகேயன்.. ஆங்கர் முதல் கோட் வரை மலரும் நினைவுகள்,...

முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த சிவகார்த்திகேயன்.. ஆங்கர் முதல் கோட் வரை மலரும் நினைவுகள்,...தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.