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  4. Jason Sanjay Opens Up About College Romance and Heartbreak Relief Through Yuvan's Songs
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (15:55 IST)

ஜேசன் சஞ்சய் ஒரு கல்லூரி மாணவியை காதலித்தாரா? அதன்பின் என்ன நடந்தது? அவரே அளித்த பதில்..

jason sanjay
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (15:56 IST)
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திரையுலகிற்கு இயக்குநராக காலடி எடுத்து வைத்துள்ள ஜேசன் சஞ்சய், சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் தனது கல்லூரி கால காதல் மற்றும் அதன்பின் சந்தித்த காதல் முறிவு குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
 
தனக்கு ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே காதல் மலர்ந்ததாகவும், அது கல்லூரி காலத்தில் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகள் நீடித்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அந்த அழகான உறவு பின்னர் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் முடிவுக்கு வந்ததாக குறிப்பிட்ட சஞ்சயிடம், "காதலில் பரஸ்பர பிரிவு என்பது சாத்தியமா?" என கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, அவர் புன்னகையுடனும் அமைதியுடனும் பதிலளித்தார்.
 
அந்த காதல் முறிவின் போது தான் மிகவும் மனமுடைந்து போயிருந்ததாகவும், அந்த வேதனையிலிருந்து மீண்டு வர முடியாமல் தவித்ததாகவும் அவர் கூறினார். அந்த கடினமான தருணத்தில், இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜாவின் உணர்ச்சிமிக்க சினிமா பாடல்களை கேட்டுத்தான் மன ஆறுதல் அடைந்ததாக பகிர்ந்து கொண்டார்.
 
அதன்பின்னர், தனது இயக்கத்தில் உருவாகும் 'சிக்மா' திரைப்பட பணிகளில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டதே இந்த வேதனையிலிருந்து வெளியேற உதவியதாக குறிப்பிட்டார். "இப்போது நினைத்து பார்த்தால் அந்த பிரிவு நடந்ததே நல்லதுதான் என்று தோன்றுகிறது; நான் அதிலிருந்து முழுமையாக மீண்டு வந்துவிட்டேன்" என்று சஞ்சய் முதிர்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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