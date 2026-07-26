ஹெச்.வினோத்தை சந்தித்த ஜேசன் சஞ்சய்!.. வைரல் வீடியோ..
ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறிவிட்ட நிலையில் அவரின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார்.
விஜயின் மகன் என்பதால் கண்டிப்பாக அவர் சினிமாவில் ஹீரோவாக நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவரோ ஆச்சரியம் கொடுக்கும் விதமாக இயக்கம்தான் எனக்கு பிடிக்கும் என ஒரு திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார். அவர் இயக்கியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது.
ஜேசன் சஞ்சயனின் தந்தை விஜயின் திரைப்படம் கடந்த 23ம் தேதி உலகம் இன்னும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றாலும் வசூலில் குறை வைக்கவில்லை. கடந்த மூன்று நாட்களில் இந்த திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 172 கோடி வரை வசூல் செய்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில்தான் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ஹெச்.வினோத்தை சேசன் சஞ்சய் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலான நிலையில் இருவரும் ஒரு புதிய படத்தில் இணைவார்களா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது..
விஜயின் மகன் என்பதால் கண்டிப்பாக அவர் சினிமாவில் ஹீரோவாக நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவரோ ஆச்சரியம் கொடுக்கும் விதமாக இயக்கம்தான் எனக்கு பிடிக்கும் என ஒரு திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார். அவர் இயக்கியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது.
ஜேசன் சஞ்சயனின் தந்தை விஜயின் திரைப்படம் கடந்த 23ம் தேதி உலகம் இன்னும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றாலும் வசூலில் குறை வைக்கவில்லை. கடந்த மூன்று நாட்களில் இந்த திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 172 கோடி வரை வசூல் செய்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.