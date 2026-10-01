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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (19:05 IST)

நாளைக்கு சிக்மா ரிலீஸ்!.. பதட்டமா இருக்கு!.. ஜேசன் சஞ்சய் பதிவு!..

sigma
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (19:09 IST)
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ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். ஜேசன் சிறுவனாக இருந்த போது அவரின் அப்பா விஜய் நடித்த வேட்டைக்காரன் படத்தில் ஒரு பாடல் காட்சியில் ஜேசன் சஞ்சய் நடனமாடினார். எனவே, ஜேசன் சினிமாவுக்கு நடிக்க வருவார் என விஜய் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில் எனக்கு இயக்கத்தின் மீதுதான் ஆசை என இயக்குனராகிவிட்டார்.

அவர் இயக்கியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் நாளை தியேட்டர்களில் ரிலீஸாகிறது. இந்த திரைப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்திருக்கிறார்.. மேலும், ராஜு சுந்தரம், சம்பத், ஃபரியா அப்துல்லா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில், பட ரிலீஸ் பற்றி சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள ஜேசன் ‘சிக்மா படம் வெளியாகவிருப்பது உற்சாகமாகவும், பதட்டமாகவும் இருக்கிறது. இப்படம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிச்சயம் பூர்த்தி செய்வோம் என்கிற நம்பிக்கையை இருக்கிறது. ரசிகர்களுக்கு உற்சாகமான மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிறைந்த திரை அனுபவத்தை வழங்க எங்களால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் செய்திருக்கிறோம்..

அறிமுக இயக்குனராக என் மீது நம்பிக்கை வைத்த லைக்கா புரடெக்‌ஷன் மற்றும் படத்தில் படக்குழுவினருக்கு நன்றி. நம்பிக்கையுடனும், பணிவுடன் இந்த பயணத்தை தொடங்குகிறேன். சிக்மா திரைப்படத்தை திரையரங்கில் பார்த்து ரசிகர்கள் தங்கள் ஆதரவை வழங்க வேண்டும்’ என்று கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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