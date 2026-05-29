  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. jason sanjay announce sigma new release date
Written By
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (11:49 IST)

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் சிக்மா!.. ரிலீஸ் தேதியோடு புது போஸ்டர் வெளியீடு!...

sigma
Publish: Fri, 29 May 2026 (11:49 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (11:52 IST)
google-news
முன்னாள் நடிகர் மட்டும் தற்போதைய தமிழக முதல்வர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். கடந்த சில வருடங்களாக அவர் தந்தையை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். லண்டனில் திரைப்பட இயக்கம் தொடர்பான சில பயிற்சிகளை எடுத்திருக்கிறார். லைக்கா தயாரிப்பில் சந்தீப் கிஷனை கதாநாயகனாக வைத்து சிக்மா என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார்.

விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் அப்பாவை போல ஒரு நடிகராக வருவார் என திரையுலகம் எதிர்பார்த்த நிலையில் ஜேசனோ இயக்குனர் அவதாரம் எடுத்து பலருக்கும் ஆச்சரியம் கொடுத்துள்ளார். இந்த படம் உருவாகி பல மாதங்களாகியும் இந்த படம் எப்போது வெளியாகிறது என்கிற தகவல் இதுவரை வெளியாகாமல் இருந்தது.

sigma

இந்நிலையில் ஜேசன் இந்த படத்தின் புதிய போஸ்டரை தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டு சிக்மா திரைப்படம் ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியாவதாக அறிவித்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்திருக்கிறார்.

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் சிக்மா!.. ரிலீஸ் தேதியோடு புது போஸ்டர் வெளியீடு!...

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் சிக்மா!.. ரிலீஸ் தேதியோடு புது போஸ்டர் வெளியீடு!...முன்னாள் நடிகர் மட்டும் தற்போதைய தமிழக முதல்வர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். கடந்த சில வருடங்களாக அவர் தந்தையை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார்.

சத்யேந்திரா உடலை வாங்காத உறவினர்கள்!.. உதவ முன் வந்த தேமுதிக!...

சத்யேந்திரா உடலை வாங்காத உறவினர்கள்!.. உதவ முன் வந்த தேமுதிக!...45 வருடங்கள் தமிழ் துறையில் பயணித்தவர் சத்தியேந்திரா. பல திரைப்படங்களில் இவர் சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

சினிமா விமர்சகர் சத்யேந்திரா காலமானார்!... திரையுலகினர் இரங்கல்!...

சினிமா விமர்சகர் சத்யேந்திரா காலமானார்!... திரையுலகினர் இரங்கல்!...நடிகர், திரைப்பட விமர்சகர் என ரசிகர்களால் அறியப்பட்டவர் சத்யேந்திரா. ஆந்திராவில் பிறந்தாலும் கர்நாடகாவில் வளர்ந்தவர்.

வில் அம்பு பட இயக்குனர் ரமேஷ் சுப்பிரமணியம் மரணம்!.. திரையுலகினர் இரங்கல்..

வில் அம்பு பட இயக்குனர் ரமேஷ் சுப்பிரமணியம் மரணம்!.. திரையுலகினர் இரங்கல்..தமிழ் திரையுலகில் கடந்த சில வருடங்களாகவே 50 வயதிற்கும் குறைவானர்கள் கூட உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு மரணமடையும் சம்பவம் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வருகிறது.

தியேட்டர்.. ஜிம்.. நீச்சல் குளம் எல்லாம் உள்ளயே!.. 160 கோடியில் பங்களா கட்டி வரும் பிரபாஸ்..

தியேட்டர்.. ஜிம்.. நீச்சல் குளம் எல்லாம் உள்ளயே!.. 160 கோடியில் பங்களா கட்டி வரும் பிரபாஸ்..தெலுங்கில் ஏற்கனவே சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் ராஜமௌலி இயக்கிய பாகுபலி திரைப்படம் மூலம் ஃபேன் இந்தியா நடிகராக மாறியவர் பிரபாஸ்.