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திருவிழா போல் கொண்டாடுங்கள் - ஜனநாயகன் ரிலீசுக்கு அமைச்சர் என். ஆனந்த் வேண்டுகோள்
தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் நடிப்பில் ஒட்டுமொத்தத் திரை உலகமே ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி உலகெங்கும் பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸாக உள்ளது. இந்த நிலையில், படத்தின் ரிலீஸை முன்னிட்டுத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முக்கிய நிர்வாகியும், அமைச்சருமான என். ஆனந்த், தவெக கட்சியினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் அதிரடியான வேண்டுகோள் ஒன்றைக் விடுத்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், நம் கழகத் தலைவர், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்பட ரிலீஸை, தொண்டர்கள் தங்களது பகுதிகளில் ஒரு திருவிழாவைப் போலக் கொண்டாட வேண்டும்" என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
மேலும் தவெக கட்சியினர் தத்தமது பகுதிகளில் உள்ள திரையரங்குகளை மிகச் சிறப்பாகவும், பிரம்மாண்டமாகவும் தோரணங்கள் மற்றும் கொடிகளால் அலங்கரித்து, இக்கொண்டாட்டத்தில் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்