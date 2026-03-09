திங்கள், 9 மார்ச் 2026
திங்கள், 9 மார்ச் 2026

ஜனநாயகனுக்கு மீண்டும் சிக்கல்!.. மறு ஆய்வு ஒத்தி வைப்பு!. காரணம் இதுதான்

விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் இயக்கத்தில் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படத்தை கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டனர்.. ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை.

இது தொடர்பாக தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததால் ஒரு மாதம் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருந்தது.. ஆனாலும் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கவில்லை.. எனவே கடந்த பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி வழக்கை வாபஸ் பெற்றதோடு படத்தை மறுத்தணிக்கைக்கு விண்ணப்பித்தார் தயாரிப்பாளர்.. ஆனால் பல நாட்களாகவே மறு தணிக்கை செய்யப்படவில்லை..

இந்நிலையில், இன்று பிற்பகல் 2 மணிக்கு அதிகாரிகள் படத்தை பார்க்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.. ஆனால் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் திடீரென அது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. அனேகமாக வருகிற 17-ஆம் தேதி இப்படத்தின் மறு ஆய்வு தணிக்கை நடைபெறும் என சொல்லப்படுகிறது..

எப்படியும் இந்த மாதம் படத்தை வெளியிடும் எண்ணம் தயாரிப்பாளருக்கு இல்லை. அனேகமாக, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னரே ஜனநாயகன் படம் வெளியாகும் எனத்தெரிகிறது.

