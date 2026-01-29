வியாழன், 29 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By bala
Last Modified: வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (18:23 IST)

ஜனநாயகனுக்கு தேதி குறிச்சாச்சு! இந்த முறையாவது சொன்ன தேதியில் சாட்டைய வீசுவாரா?

ஜனநாயகனுக்கு தேதி குறிச்சாச்சு! இந்த முறையாவது சொன்ன தேதியில் சாட்டைய வீசுவாரா?
ஜனநாயகன் படம் குறித்து நாள்தோறும் செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. பட பிரச்சினை தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் வாசலை நோக்கி பட நிறுவனமும் சென்சார் போர்டும் மாறி மாறி படையெடுத்தே வந்தன. இதற்கிடையில் சமீபத்தில் இது சம்பந்தமான வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வந்த நிலையில் மீண்டும் வழக்கை ஆரம்பத்தில் இருக்க விசாரிக்க வேண்டும் என தீர்ப்பு அளித்தது.
 
இதனால் ஜன நாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளர் வழக்கை வாபஸ் வாங்குவதாக தெரிவித்ததாக ஒரு தகவல் வெளியானது. அதனால் ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு படம் செல்லும் என்றும் தணிக்கை வாரியம் ரூல்ஸ் படி ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு சென்றால் 20 நாள்கள் ஆகும் என்றும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் பட நிறுவனம் வாபஸ் வாங்கி விட்டு ரிவைசிங் கமிட்டி தாமாகவே சென்றால் வேகமாக சான்றிதழ் கிடைக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
 
அதனால் சான்றிதழ் விரைவாக கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் பட நிறுவனம் ஜன நாயகன் படத்தை பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணலாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது. இதற்கிடையில் கேவிஎன் நிறுவனர் இன்னும் சென்னையில் இருப்பதாகவே சொல்லப்படுகிறது.
 
சென்னையில் தமிழ் நாட்டு வினியோகஸ்தர்களிடம் அவர் கலந்தாலோசித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. ஜன நாயகன் படத்தை வாங்கிய வினியோகஸ்தர்கள் பணத்தை திருபி கேட்கவில்லையாம். ஆனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய வேண்டும் என்று கேவிஎன் நிறுவனத்திடம் கேட்டிருக்கிறார்களாம். அதற்கு கேவிஎன் நிறுவனமும் சம்மதம் தெரிவித்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

பல்சரில் ஆவியா? ‘கருப்பு பல்சர்’ படம் எப்படி இருக்கிறது? இதோ விமர்சனம்

பல்சரில் ஆவியா? ‘கருப்பு பல்சர்’ படம் எப்படி இருக்கிறது? இதோ விமர்சனம்தன்னிடம் ஒரு கருப்பு பல்சர் பைக் இருப்பதாக பொய் சொல்லி ஹீரோயினை இம்ப்ரஸ் செய்கிறார் அட்டகத்தி தினேஷ். அப்படித்தான் கதை ஆரம்பிக்கிறது

கல்கி 2 திரைப்படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்.. அவருக்கு பதில் தமிழ் நடிகையா?

கல்கி 2 திரைப்படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்.. அவருக்கு பதில் தமிழ் நடிகையா?இயக்குநர் நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் பிரபாஸ், அமிதாப் பச்சன் மற்றும் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான 'கல்கி 2898 AD' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 1000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது. இந்த படத்தின் முதல் பாகத்தில் நாயகியாக தீபிகா படுகோன் நடித்திருந்தார். தற்போது இரண்டாம் பாகத்திற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஒரு அதிரடி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரஜினி - கமல் படத்தில் இணையும் பிரபலம்!.. அப்ப வேறலெவல்ல இருக்கும்!..

ரஜினி - கமல் படத்தில் இணையும் பிரபலம்!.. அப்ப வேறலெவல்ல இருக்கும்!..நடிகர் ரஜினி இப்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.. இந்த படத்தை நெல்சன் இயக்கி வருகிறார்.. இந்த படத்திற்கு அடுத்து அதாவது ரஜினியின் 173-வது படத்தை டான் படத்தை இயக்கிய சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கவுள்ளார்..

இப்பதான் தெரியுது.. ஏன் விஜய் அமைதியா இருக்காருனு? ஜனநாயகனில் திடீர் திருப்பம்

இப்பதான் தெரியுது.. ஏன் விஜய் அமைதியா இருக்காருனு? ஜனநாயகனில் திடீர் திருப்பம்சொன்ன தேதியில் மட்டும் ஜன நாயகன் படம் ரிலீஸாகியிருந்தால் இந்நேரம் வசூலில் பெரும் சாதனையை அடைந்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com