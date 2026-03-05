வியாழன், 5 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 5 மார்ச் 2026 (12:57 IST)

தேர்தல் முடிந்ததும் களமிறங்கும் ஜனநாயகன்

தேர்தல் முடிந்ததும் களமிறங்கும் ஜனநாயகன்
அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள  ஜனநாயகன்  திரைப்படம், தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு திரைக்கு வரும் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
விஜய் நடிப்பில் கடைசி படமாக உருவாகியுள்ளது ஜனநாயகன். விஜயுடன் பூஜே ஹெக்டே, மமிதா மைஜூ நாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். ஹெச். வினோத் இயக்கியுள்ளார் இப்படத்தை. கடந்த பொங்கல் அன்றே வெளியாக இருந்தது இப்படம். ஆனால் சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக வெளியாவதில் தாமதம் ஆனது. படத்தயாரிப்பு நிறுவனமும், சென்சர் போர்டும் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டன. ஆனாலும் முடிவு எட்டாமல் இருந்தது. ஒருவழியாக தயாரிப்பு நிறுவனம் வழக்குகளை வாபஸ் பெற்றது. இதையடுத்து படம் ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு அனுப்பபட்டது. இதனால் படம் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 
 
இந்த நிலையில் ஜன நாயகன் தேர்தலுக்கு பின்பே வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. ஜனநாயகன் படத்தை ரிவைசிங் கமிட்டி பார்த்த பிறகு படத்திற்கான சென்சார் சான்றிதழ் மார்ச் 17ஆம் தேதிக்கு முன்பு கிடைக்கும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால்   தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் மாதம் வர இருப்பதால் தேர்தல் முடிந்து ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை திரையிட தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

டேய்.. அவரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது!.. விஜய் பற்றிய ஷ்யாம் கொடுத்த பேட்டி...

டேய்.. அவரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது!.. விஜய் பற்றிய ஷ்யாம் கொடுத்த பேட்டி...நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சி துவங்கினாரோ அப்போது முதலே அவர் கடுமையான விமர்சனங்களையும் சந்தித்து வருகிறார்.

லெஜெண்ட் சரவணா நடித்த லீடர் படத்தின் டீஸர் வெளியீடு

லெஜெண்ட் சரவணா நடித்த லீடர் படத்தின் டீஸர் வெளியீடுதொழிலதிபரும் நடிகருமான லெஜெண்ட் சரவணன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'லீடர்' திரைப்படத்தின் டீஸர் வெளியானது

ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதா? கவலை வேண்டாம்.. நான் கச்சா எண்ணெய் தருகிறேன்.. இந்தியாவுக்கு உதவும் புதின்..!

ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதா? கவலை வேண்டாம்.. நான் கச்சா எண்ணெய் தருகிறேன்.. இந்தியாவுக்கு உதவும் புதின்..!மேற்கு ஆசியாவில் நிலவி வரும் போர்க்கால சூழல், சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விநியோக சங்கிலியில் பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தகைய இக்கட்டான நிலையில், இந்தியாவுக்கு 95 லட்சம் பீப்பாய் கச்சா எண்ணெயை உடனடியாக வழங்க முன்வந்துள்ள ரஷியாவின் முடிவு மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

Jananayagan: ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதியை குறிச்ச புரட்யூசர்!.. இது கன்பார்ம்!..

Jananayagan: ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதியை குறிச்ச புரட்யூசர்!.. இது கன்பார்ம்!..விஜய் நடித்து உருவான ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படாததால் இதுவரை ரிலீஸ் ஆகவில்லை.

அஜித்தின் பிறந்தநாளுக்கு புது படம் ரிலீஸ்!... செம குஷியில் அஜித் ஃபேன்ஸ்!..

அஜித்தின் பிறந்தநாளுக்கு புது படம் ரிலீஸ்!... செம குஷியில் அஜித் ஃபேன்ஸ்!..குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் ஒரு புதிய படத்தில் நடிப்பதாகவும் அது அஜித்தின் 64வது திரைப்படம் எனவும் சொல்லப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com