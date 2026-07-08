  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. jananayagan movie release date update
Written By
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (16:39 IST)

ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் எப்பதான் கிடைக்கும்!?. எப்பதான் ரிலீஸ்?....

jananayagan
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (16:39 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (16:41 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் 2026 பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால், படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை.

படம் மறுதணிக்கைக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டும் தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. படத்தின் இடம் பெற்றிருந்த சில காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களுக்கு தணிக்கை வாரியம் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இப்படியே 6 மாதங்கள் போய்விட்ட நிலையில் விரைவில் இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவிருக்கிறது.

சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் படத்திற்கு A சான்றிதழை கொடுக்கப்பட்டதாக ஒரு தணிக்கை சான்றிதழ் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது. ஆனால், அது ஒரு போலி சான்றிதழ் என்பது பின்னர்தான் தெரியவந்தது. தணிக்கை வாரியம் சொன்ன எல்லா மாற்றங்களையும் படக்குழு செய்துகொடுத்துவிட்டதால் இன்னும் 2 நாட்களில், அதாவது இந்த வார இறுதிக்குள் தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படும் என சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின் ரிலீஸ் தேதி எப்போது என தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்யும். அனேகமாக, வருகிற 23ம் தேதி இந்த படம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் எப்பதான் கிடைக்கும்!?. எப்பதான் ரிலீஸ்?....

ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் எப்பதான் கிடைக்கும்!?. எப்பதான் ரிலீஸ்?....நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார்.

இந்தோனேஷியாவின் 1000 ஆண்டு பழமையான இந்து கோவிலில் பிரதமர் மோடி.. புனரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம்..

இந்தோனேஷியாவின் 1000 ஆண்டு பழமையான இந்து கோவிலில் பிரதமர் மோடி.. புனரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம்..இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தோனேசியாவின் ஜாவா தீவில் அமைந்துள்ள, 1000 ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்று சிறப்புமிக்க பிரம்பானன் இந்து கோவிலுக்கு சென்று இன்று சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபாடு நடத்தினார். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளுக்காக கட்டப்பட்ட இந்த உலக புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலத்தை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டதோடு, அதன் தொன்மை மாறாமல் பாதுகாக்கும் புதிய புனரமைப்பு திட்டத்தையும் முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார்.

சொகுசு கார் பரிசு: தாய்கிழவி இயக்குனருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த சிவகார்த்திகேயன்

சொகுசு கார் பரிசு: தாய்கிழவி இயக்குனருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த சிவகார்த்திகேயன்சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு வந்து இன்று தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி பாக்ஸ் ஆபீஸ் நாயகனாக உயர்ந்து நிற்பவர் நடிகர்

விரைவில் பார்ட் 3!.. காந்தாரா ரசிகர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்!.. ரிஷப் ஷெட்டி கொடுத்த அப்டேட்!...

விரைவில் பார்ட் 3!.. காந்தாரா ரசிகர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்!.. ரிஷப் ஷெட்டி கொடுத்த அப்டேட்!...கர்நாடக மாநிலத்தில் மலைப்பகுதியில் பழங்குடி மக்களின் கடவுளாக பார்க்கப்படும் காவல் தெய்வமான பஞ்சுருளி தெய்வத்தை அடிப்படையாக வைத்து கன்னட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி நடித்த திரைப்படம்தான் காந்தாரா.

கட்டா குஸ்தி 2 : 5ம் நாள் வசூல் நிலவரம்

கட்டா குஸ்தி 2 : 5ம் நாள் வசூல் நிலவரம்திரையரங்குகளில் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் திரைப்படமாக உருவெடுத்துள்ள கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படத்தின் கடந்த 5 நாட்களுக்கான