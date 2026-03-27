வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026 (19:03 IST)

மீண்டும் தள்ளிப்போன ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி!.. விஜய் ஃபேன்ஸ் அப்செட்..

விஜய் அரசியலுக்கு சென்று விட்டதால் ஜனநாயகிஅன் அவரின் கடைசி படமாக பார்க்கப்பட்டது. ஜனவரி 9ம் தேதி என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் ரிலீசுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு படத்தை மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் சொன்னதால் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்..

ஆனால் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் வழக்கில் தீர்வு எட்டப்படவில்லை. இதையடுத்து கடந்த பிப்ரவரி 5ம் தேதி படத்தை தயாரித்த கே.விஎன். நிறுவனம் நீதிமன்றத்திலிருந்து வழக்கை வாபஸ் பெற்றது. அதோட மறுதணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தது..

சிலநாட்களுக்கு முன்புதான் தணிக்கை அதிகாரிகள் மும்பையில் படத்தை பார்த்தார்கள். ஆனாலும் சில காரணங்களால் படத்திற்கு இப்போது வரை தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. எப்படியும் தேர்தல் முடிந்து மே மாதம் படம் ரிலீஸாகும் என விஜய் ரசிகர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.. ஆனால் அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும்படி ஒரு புதிய செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது..

ஆம்.. ஜனநாயகம் திரைப்படம் ஜூலை மாதம்தான் வெளியாகும் என்கிறார்கள்.. ஏனெனில் கே.வி.என் நிறுவனம் தற்போது டாக்சிக் மற்றும் KD The Devil ஆகிய இரண்டு பெரிய பட்ஜெட் படங்களை தயாரித்து வருகிறது. அதில் டாக்ஸிக் திரைப்படம் ஜூன் மாதமும் கேடி தி டெவில் மே மாதமும் ரிலீஸாகவுள்ளது.

எனவே, அந்த படங்களின் வேலைகள் இருப்பதாலும், ஒருபக்கம் இந்த படத்தின் விநியோக உரிமை மற்றும் ஓடிடி உரிமை தொடர்பாக போடப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதாலும் புதிய ஒப்பந்தம் போட சில மாதங்கள் அவகாசம் எடுக்கும் என்பதாலும் ஜனநாயகன் ஜூலை மாதம்தான் வெளியாகும் என்கிறார்கள்.

