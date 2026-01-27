செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (11:10 IST)

கைவிட்ட நீதிமன்றம்... ஜனநாயகனுக்கு அடுத்த அடி!.. தள்ளிப்போகும் ரிலீஸ்!..

தணிக்கை வாரியத்திற்கு போதுமான அவகாசம் கொடுக்கப்படவில்லை என சொல்லி தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதித்திருக்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு.

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கடந்த 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டனர்.. ஆனால் தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழை கொடுக்காததோடு மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என சொன்னதால் அதிர்ச்சியடைந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.. இந்த வழக்கில் ‘சான்றிதழ் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு மறுத்தணிகை என சொல்வதை ஏற்க முடியாது’ என கருத்து சொன்ன தனி நீதிபதி பிடி ஆஷா படத்திற்கு உடனே தணிக்கை சான்றிதழை கொடுக்க வேண்டும் என தீர்ப்பளித்தார்.

ஆனால் இதை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலேயே மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டது. அதையடுத்து உடனடியாக தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கு கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வந்த நிலையில் இன்று இந்த தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அதன்படி ஏற்கனவே தணிக்கை வாரியத்தின் மேல்முறையீட்டில் வந்த அதே தீர்ப்பை தற்போது உயர்நீதிமன்ற அமர்வு உறுதி செய்திருக்கிறது.. அதன்படி தனி நீதி உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. தணிக்கை வாரியம் பதிலளிக்க போதுமான அவகாசத்தை தனி நீதிபதி கொடுக்கவில்லை.. எனவே இந்த வழக்கை மீண்டும் தனி நீதிபதி பிடி ஆஷாவே விசாரிக்கலாம்.. இந்த முறை தணிக்கை வாரியத்திற்கு பதிலளிக்க தேவையான அவகாசம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து ஜனநாயகன் திரைப்படம் உடனடி வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

துபாயில் வீடு வாங்கும் சிம்பு!.. விலை என்ன தெரியுமா?!...

துபாயில் வீடு வாங்கும் சிம்பு!.. விலை என்ன தெரியுமா?!...சின்ன வயதிலிருந்து சினிமாவில் நடித்து வருபவர் சிம்பு.

ரஜினி - கமல் படம் டேக் ஆப் ஆகாமல் போனது ஏன்?.. ஓப்பனாக பேசிய லோகேஷ்!..

ரஜினி - கமல் படம் டேக் ஆப் ஆகாமல் போனது ஏன்?.. ஓப்பனாக பேசிய லோகேஷ்!..கூலி படத்திற்கு பின் ரஜினி, கமல் இருவரும் பல வருடங்களுக்கு பின் இணைந்து நடிக்கவுள்ள படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கப்போகிறார் என்ற செய்தி வெளியாகி ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

பழுதடைந்த சார்ஜர் கொண்ட மொபைல் ஃபோன்.. மாதவிடாய் நின்ற காலத்தினை ஒப்பிட்ட பிரபல நடிகை..

பழுதடைந்த சார்ஜர் கொண்ட மொபைல் ஃபோன்.. மாதவிடாய் நின்ற காலத்தினை ஒப்பிட்ட பிரபல நடிகை..பாலிவுட் முன்னாள் நடிகையும் எழுத்தாளருமான ட்விங்கிள் கண்ணா, தனது 52-வது வயதில் முதுமை மற்றும் மாதவிடாய் நின்ற காலம் குறித்த தனது வெளிப்படையான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். ஒப்பனை ஏதுமில்லாத தனது புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ள அவர், 50 வயதிற்கு பிறகு அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணர்வதற்கு வெறும் "மதிய சூரிய ஒளி" மட்டும் போதாது என்று நகைச்சுவையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வடநாட்டு அரசியலில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என ரஜினி என்னிடம் சொன்னார்: வைரமுத்து

வடநாட்டு அரசியலில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என ரஜினி என்னிடம் சொன்னார்: வைரமுத்துதமிழக அரசியலில் மட்டுமல்லாது வடநாட்டு அரசியலிலும் ஒரு பெரும் திருப்பம் ஏற்படும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தன்னிடம் கூறியதாக கவிப்பேரரசு வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார். ஆன்மீக அறிவும் தீர்க்கதரிசனமும் கொண்ட ரஜினியின் இந்த அரசியல் கணிப்பு தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து வைரமுத்து தனது எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

'பேட் டச்' என்ற வார்த்தையை பார்வதி பயன்படுத்தினாரா? கம்ருதின் விளக்கம்..

'பேட் டச்' என்ற வார்த்தையை பார்வதி பயன்படுத்தினாரா? கம்ருதின் விளக்கம்..பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறிய வி.ஜே. பார்வதி மற்றும் கம்ருதின் ஆகிய இருவரும், சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டு ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தினர். இந்த விழாவிற்கு இருவரும் பிரம்மாண்டமான முறையில் என்ட்ரி கொடுத்தனர். மேடையில் இருவரும் நடனமாடியும், ரசிகர்களை கட்டிப்பிடித்தும் நெகிழ்ச்சியான தருணங்களை உருவாக்கினர்.

