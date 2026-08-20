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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (09:32 IST)

ஓடிடியில் விஜய்யின் ஜனநாயகன்.. எந்த ஓடிடி? எந்த தேதி.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு...!

ஜன நாயகன் படம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (09:33 IST)
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திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகராகவும், தமிழக முதல்வராகவும் வலம் வரும் ஜோசப் விஜய் நடிப்பில் இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் "ஜன நாயகன்". இப்படம் கடந்த ஜூலை 23 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. 
 
மாநிலம் முழுவதும் இப்படத்தின் வெளியீடு ரசிகர்களிடையே மிகுந்த உற்சாகத்தைக் கொண்டாடியது. இப்படத்திற்கு அநிருத் இசையமைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்த நிலையில், பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையில் இப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் இந்தத் திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது.
 
இந்த படத்தில் முதல்வர் விஜய்யுடன்  பூஜா ஹெக்டே, கெளதம் வாசுதேவ் மேனன், பாபி தியோல் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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