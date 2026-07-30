ஜனநாயகன் ஒரு வார வசூல் இவ்ளோதனா?!. விஜய் ரசிகர்கள் ஷாக்!..
விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் ரிலீஸாகவிருந்தது. ஆனால், படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த சில காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களுக்கு தணிக்கை வாரியம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மறுதணிக்கை செய்யவேண்டும் எனக்கூறியது. இதனால் கடந்த 6 மாத காலமாக இந்த படம் வெளியாகவில்லை.
ஒருவழியாக மறுதணிக்கை செய்யப்பட்டு ஏ சான்றிதழுடன் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த 23ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. தெலுங்கில் வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக் என்பதால் முழுக்க முழுக்க விஜய் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தும் படமாகவே ஜனநாயகன் உருவாகியிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த திரைப்படம் வெளியாகி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டநிலையில் உலகம் முழுவதும் ரூ.255 கோடி வரை வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்தியாவில் 174 கோடியும், வெளிநாடுகளில் 81 கோடியும் வசூல் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஒருவழியாக மறுதணிக்கை செய்யப்பட்டு ஏ சான்றிதழுடன் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த 23ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. தெலுங்கில் வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக் என்பதால் முழுக்க முழுக்க விஜய் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தும் படமாகவே ஜனநாயகன் உருவாகியிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த திரைப்படம் வெளியாகி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டநிலையில் உலகம் முழுவதும் ரூ.255 கோடி வரை வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்தியாவில் 174 கோடியும், வெளிநாடுகளில் 81 கோடியும் வசூல் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.