  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. jananayagan movie one week collection update
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (07:59 IST)

ஜனநாயகன் ஒரு வார வசூல் இவ்ளோதனா?!. விஜய் ரசிகர்கள் ஷாக்!..

jananayagan movie
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (08:01 IST)
google-news
விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் ரிலீஸாகவிருந்தது. ஆனால், படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த சில காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களுக்கு தணிக்கை வாரியம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மறுதணிக்கை செய்யவேண்டும் எனக்கூறியது. இதனால் கடந்த 6 மாத காலமாக இந்த படம் வெளியாகவில்லை.

ஒருவழியாக மறுதணிக்கை செய்யப்பட்டு ஏ சான்றிதழுடன் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த 23ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. தெலுங்கில் வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக் என்பதால் முழுக்க முழுக்க விஜய் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தும் படமாகவே ஜனநாயகன் உருவாகியிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த திரைப்படம் வெளியாகி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டநிலையில் உலகம் முழுவதும் ரூ.255 கோடி வரை வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்தியாவில் 174 கோடியும், வெளிநாடுகளில் 81 கோடியும் வசூல் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அந்த படம்தான் இன்ஸ்பிரேஷன்!.. ஹாலிவுட் பட ஸ்டைலில் உருவாகும் ராஜன் வகையறா!...

அந்த படம்தான் இன்ஸ்பிரேஷன்!.. ஹாலிவுட் பட ஸ்டைலில் உருவாகும் ராஜன் வகையறா!...

அந்த படம்தான் இன்ஸ்பிரேஷன்!.. ஹாலிவுட் பட ஸ்டைலில் உருவாகும் ராஜன் வகையறா!...தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான இயக்குனராக இருப்பவர் வெற்றிமாறன். ஆடுகளம், அசுரன், வட சென்னை, விசாரணை, விடுதலை, விடுதலை 2 ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.

கருப்பு ஹிட் அடிச்சும் காசு பாக்க முடியலயே!.. விஸ்வநாத் & சன்ஸ்ட் பட டீம் அப்செட்!..

கருப்பு ஹிட் அடிச்சும் காசு பாக்க முடியலயே!.. விஸ்வநாத் & சன்ஸ்ட் பட டீம் அப்செட்!..ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்த கருப்பு திரைப்படம் ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்த நிலையில் சூர்யாவின் அடுத்த படமாக விஸ்வநாத் & சன்ஸ் திரைப்படம் வெளியாகவிருக்கிறது.

15 வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமிக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த நடிகை சிம்ரன்... நனவானது நீண்டநாள் கனவு...

15 வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமிக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த நடிகை சிம்ரன்... நனவானது நீண்டநாள் கனவு...தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நாயகியான சிம்ரன், மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி நிஷாவுடன் இணைந்து நடனமாடி அவரது நீண்ட நாள் கனவை நனவாக்கியுள்ளார்.

ஹார்ட்பீட் 3 சீசனில் 4 கேரக்டர்கள் இல்லையா? இனி அடுத்தடுத்த சீசனிலும் இருக்க வாய்ப்பில்லையா?

ஹார்ட்பீட் 3 சீசனில் 4 கேரக்டர்கள் இல்லையா? இனி அடுத்தடுத்த சீசனிலும் இருக்க வாய்ப்பில்லையா?டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஹார்ட் பீட்' தொடரின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களை தொடர்ந்து, தற்போது இதன் மூன்றாவது பாகம் நாளை அதாவது ஜூலை 30 அன்று வெளியாக உள்ளது. ஆனால், இந்த புதிய சீசனில் சில முக்கியக் கதாபாத்திரங்கள் இடம்பெறவில்லை என்ற தகவல் அதன் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..தளபதி விஜய் நடிப்பில், அட்லி இயக்கத்தில் வெளியான 'பிகில்' திரைப்படத்தில் கால்பந்து வீராங்கனையாக நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் நடிகை மோனிகா ஜான். இப்படத்தை தொடர்ந்து 'எப்ஐஆர்' உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.