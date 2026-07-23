முதல்வரான பின் ரிலீஸான திரைப்படம்!. எம்.ஜி.ஆருக்கு கிடைத்த ஹிட் விஜய்க்கும் கிடைக்குமா?..
திரைத்துறையில் இருந்து தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கி அரசியலுக்கு வந்து வெற்றி பெற்றவர் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர். அவருக்குப்பின் நடிகர்கள் பலரும் அரசியலுக்கு வந்தாலும் அந்த வெற்றி கிடைக்கவில்லை. ஆனால், விஜய்க்கு அது அமைந்திருக்கிறது. எம்.ஜி.ஆரின் வரிசையில் விஜய் வந்திருக்கிறார்.
விஜய்க்கு சிறு வயது முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றில் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுவிஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் அவர் கடைசியாக நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கிறது..
இதேபோல்தான் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராகி இரண்டு மாதங்களில் அவரின் மீனவ நண்பன் திரைப்படம் 1977ம் வருடம் வெளியானது. அதேபோல் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராகி ஆறு மாதங்களில் மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன் படம் வெளியானது. இரண்டு படங்களுமே எம்.ஜி.ஆர் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று 100 நாட்கள் ஓடி வெற்றி படமாக அமைந்தது.
தற்போது விஜய் ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு பின் அவரின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகியிருக்கிறது. எம்.ஜி.ஆரை போலவே ஜனநாயகன் திரைப்படம் விஜய்க்கு வெற்றிப் படமாக அமையுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்..
விஜய்க்கு சிறு வயது முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றில் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுவிஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் அவர் கடைசியாக நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கிறது..
இதேபோல்தான் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராகி இரண்டு மாதங்களில் அவரின் மீனவ நண்பன் திரைப்படம் 1977ம் வருடம் வெளியானது. அதேபோல் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராகி ஆறு மாதங்களில் மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன் படம் வெளியானது. இரண்டு படங்களுமே எம்.ஜி.ஆர் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று 100 நாட்கள் ஓடி வெற்றி படமாக அமைந்தது.